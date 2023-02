Amouage

Die Amouage Odyssey Collection: Escape

Amouage enthüllt das dritte Kapitel seiner Odyssey Collection: ein Quartett aus vier Düften, das den größten Schatz des Omans, den königlichen Weihrauch, in seiner ganzen Komplexität porträtiert.

Das neue Kapitel der Odyssey Collection mit dem Titel Escape erweitert das Kompendium ikonischer Düfte von Amouage um vier neue Eaux De Parfum, die dem ikonischen Erbe der Marke ein neues, zeitgenössisches Leben einhauchen.

Jede Kreation verbindet den königlichen Weihrauch mit einer Palette seltener Ingredienzien in einer geschickten Inszenierung von Tradition und Modernität. Lineage, Search, Guidance und Purpose beschäftigen sich mit introspektiven Themen und erzählen von Eskapismus, dem Streben nach Wachstum, der Suche nach einem neuen Weg und letztendlich Transformation - dem Finden eines neuen Lebens.

"Wenn man den Oman erkundet, hat man oft das Gefühl, die Schätze der Natur auf eine sehr reine Art und Weise zu berühren. Viele meiner Ideen entstehen, wenn ich allein reise, einfach irgendwo hin gehe. Das dritte Kapitel der Odyssey Collection ist diesem Eskapismus und der unvergesslichen Duftnote des Omans gewidmet. Die neue Kollektion ist eine einzigartige, introspektive olfaktorische Reise, die nacheinander Gefühle der Neugier mit Lineage, des Mutes mit Search, des inneren Triumphs mit Guidance und des Erwachens mit Purpose wecken soll. Indem ich diese Kollektion auf die karge omanische Insel Masirah konzentriere, möchte ich den Wurzeln von Amouage in einer zeitgenössischen Sprache Tribut zollen und dem Ethos des Hauses, Kulturen und Generationen zusammenzubringen, treu bleiben."

Renaud Salmon, Creative Director bei Amouage

Lineage ist ein Lied von salzigem Weihrauch, von mineralischer Wärme und sommerlichen Meditationen. Es ist der Duft einer Reise, die weit weg von zu Hause führt, um sich selbst näher zu kommen. Search andererseits ist eine Geschichte über das Streben nach und das Erreichen von Zielen, über das Leben, das den Schatten überwindet, und fängt die unerschütterliche Energie eines Menschen ein, der sich nicht scheut, seine innere Dunkelheit zu bekämpfen, um sein ideales Selbst zu verwirklichen.

Guidance, die süchtig machende und moderne Interpretation des Amouage-Dreiklangs von Rose, Weihrauch und Ambra, liest sich wie ein Gedicht, duftet wie eine Umarmung und fühlt sich an wie ein Wort der Weisheit. Purpose wiederum ist ein spirituelles Erwachen, der Duft des Gefühls von Frieden, des Findens der eigenen Wurzeln, des Gefühls der Vollständigkeit.

100 ml – 345 € (Unverbindliche Preisempfehlung)

Um dieses neue Duftkapitel zum Leben zu erwecken, hat Amouage mit Parfümeuren zusammengearbeitet, die aufgrund ihrer Kreativität und ihres Sinns für Poesie ausgewählt wurden: Karine Vinchon-Spehner (Lineage) - die

bereits Amouage Interlude Woman, Memoir Man, Overture Man und Boundless kreiert hat - sowie Quentin Bisch (Guidance and Purpose) und Alexis Grugeon (Search).

Der königliche Weihrauch, das Herzstück dieses Quartetts, zeigt sich hier im Licht der zeitgenössischen Kreationen in seiner charakteristischen Schönheit und Modernität. Escape ist ein neues, aufregendes Kapitel in der bemerkenswerten Geschichte von Amouage und gewährt einen tieferen Einblick in die Seele und die Identität des Omans.

Die Amouage Odyssey Collection ist ab dem 01. April im Parfümeriefachhandel und online erhältlich.

