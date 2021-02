Reorg

Reorg erwirbt Aggredium

Akquisition von Aggredium stärkt Reorgs Daten- und Analysekapazitäten in Europa

Reorg, ein globaler Anbieter von Finanz- und Rechtsinformationen, gab heute die Übernahme von Aggredium Finance Ltd. bekannt, einem Spezialisten für europäische Sub-Investment-Grade-Kreditanleihen und Kreditdaten.

"Als Teil unserer globalen Wachstumsstrategie investiert Reorg weiterhin in jede unserer Regionen. Wir freuen uns, Aggredium in die Reorg-Plattform aufzunehmen und damit unsere Analyse und Berichterstattung über die Märkte für hochverzinsliche Anleihen und Leveraged Loans in Europa zu verbessern", sagte Kent Collier, Gründer und CEO von Reorg. "Wir analysieren und publizieren seit über fünf Jahren über Kredite in Europa und nach dieser Akquisition haben wir nun mehr als 90 unseres 260-köpfigen Teams in Europa. Die Einführung unseres EMEA Middle Market-Produkts Anfang 2020 hat alle Erwartungen übertroffen, und dies ist ein weiterer Schritt unserer kontinuierlichen Investitionen in Europa. Das Team von Aggredium wird unser Daten- und Analyseangebot für unsere Abonnenten deutlich erweitern."

"Aggredium wird die Datenplattform von Reorg im Sub-Investment-Grade-Bereich dramatisch verbessern und ist eine perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot. Von Anfang an waren wir beeindruckt von der Leidenschaft des Teams für Technologie, Datentiefe und Genauigkeit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Aggredium, um die besten Produkte für die High-Yield- und Leveraged-Finance-Community zu entwickeln", sagte Mario Oliviero, Managing Director of International Credit bei Reorg.

Aggredium wurde 2017 von Stefan Binder, Karolis Devy?is und Arnas Narusevi?ius, drei erfahrenen internationalen Analysten und Bankern, gegründet. Ihr Ziel war es, eine standardisierte, aggregierte, proprietäre Datenbank aufzubauen, die es den Anwendern ermöglicht, die Cashflows von Unternehmen zu analysieren und zu prognostizieren und das Universum sowohl nach Finanz- als auch nach Marktdaten zu durchsuchen. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, genaue Finanzdaten in Kombination mit modernster Technologie und Analytik zu liefern, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, bessere Investitionsentscheidungen zu treffen.

"Wir freuen uns, die Plattformen von Aggredium und Reorg zusammenzuführen, die beide darauf ausgerichtet sind, die Barrieren beim Verständnis einer bisher undurchsichtigen Leveraged-Finance-Welt zu überwinden. Die objektive Datenbank von Aggredium und das sich entwickelnde Produkt von Factual Covenant werden eine gute Ergänzung zu Reorgs analysegetriebenem Expertenjournalismus sein", sagt Stefan Binder, Mitgründer und CEO von Aggredium.

Die Produktpalette von Reorg umfasst Informationen, Daten und Analysen von hochverzinslichen und notleidenden Krediten in Nordamerika und Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie Asien. Reorg bietet auch spezielle Daten und Informationen zu M&A, First Day Filings und Covenants Analysen.

