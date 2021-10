PM Group

PM Group eröffnet Büro in Philadelphia

Dublin (ots/PRNewswire)

Die PM Group freut sich, den Start ihres neuen Life-Science-Designzentrums in Philadelphia bekannt zu geben. Das neue Büro wird sich auf innovative Designlösungen für Kunden aus der Biowissenschaft in der mittelatlantischen Region konzentrieren.

Das Büro in Philadelphia ist ein integraler Bestandteil des strategischen Plans der PM Group zum Ausbau ihrer US-Aktivitäten, zu denen auch Boston und San Francisco gehören. Philadelphia ist das jüngste Mitglied eines internationalen Netzes von 16 Büros weltweit.

PM Group ist ein Unternehmen, das sich im Besitz der Mitarbeiter befindet und für seine Kultur des Engagements, der Integration und der Innovation bekannt ist. Das Unternehmen kann auf eine 48-jährige Erfolgsgeschichte bei der Durchführung komplexer Projekte für weltweit führende multinationale Unternehmen zurückblicken. Mit mehr als 3.400 Mitarbeitern ist die PM Group ein anerkanntes ENR Top 5 Pharma Engineering Designunternehmen. Der Umsatz im Jahr 2020 betrug 400 Millionen US-Dollar. Zu den Kunden gehören AbbVie, Bayer, Johnson & Johnson, Merck, Regeneron, Resilience, Sanofi und Thermo Fisher Scientific.

Allan Schouten, Präsident der PM Group in den USA, sagte: "Die Eröffnung unserer Niederlassung in Philadelphia ist ein wichtiger Meilenstein in der strategischen Entwicklung unseres globalen Life-Science-Geschäfts. Wie unsere Niederlassungen in Boston und San Francisco investieren wir auch in Philadelphia in den Aufbau eines führenden Life-Science-Zentrums, um unsere Kunden in den USA und international zu betreuen.

Das neue Büro wird unseren Kunden professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Projektmanagement und technische Beratung auf höchstem Niveau bieten. Unser Führungsteam im Bereich Biowissenschaften ist in Philadelphia gut etabliert. Zusammen mit der Unterstützung unseres internationalen Netzwerks führen wir bereits Projekte für unsere Kunden in den USA durch", so Brendan O'Connell, Operations Manager Philadelphia.

PM Group stellt derzeit eine Reihe von Stellen in den wichtigsten Fachbereichen ein, darunter Projektmanagement, Technik, Architektur, Inbetriebnahme und Qualifizierung - hier finden Sie weitere Information www.pmgroup-global.com/careers.

