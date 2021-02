Tekce Overseas

Tekce Overseas: "Bitcoin erreicht Rekordwert, Gewinnrealisierung in Immobilien"

Istanbul (ots/PRNewswire)

WährendKryptowährungen Rekordwerte erreichen, wählten die Investoren den Immobilienmarkt als Hauptbereich für die Gewinnrealisierung. Bayram Tekce, der Vorsitzende von Tekce Overseas Gayrimenkul AS, erklärte, dass sie in den letzten zwei Monaten Dutzende von Immobilienverkäufen mit Kryptowährungen getätigt haben.

Seitdem der Bitcoin-Preis in einen Aufwärtstrend eingetreten ist, haben internationale Investoren begonnen, nach Investitionsbereichen für die Gewinnrealisierung zu suchen. In diesem Sinne war einer der wichtigsten Märkte der Immobilienmarkt.

Bayram Tekce, Vorsitzender von Tekce Overseas, bewertete die Entwicklungen auf dem Markt und erklärte: "Aufgrund unseres Ziels, Vorreiter im Bereich PropTech zu werden, standen Krypto-Zahlungsmethoden stets auf unserer Tagesordnung. Als der Wert von Bitcoin Rekordniveau erreicht hat, haben wir mit den zuverlässigen und einfachen Zahlungsmethoden, die wir den Anlegern anbieten, einen signifikanten Wert geschaffen und entsprechend für eine stärkere Nachfrage gesorgt."

Mehr als 50 Immobilien in den letzten 2 Monaten verkaufte

Bayram Tekçe, der den ersten Immobilienverkauf mit Kryptowährung in der Welt im Jahr 2017 machte, erklärte, dass sie mehr als 50 Immobilien in den letzten 2 Monaten verkauft haben, als der Krypto Geldmarkt seinen Höhepunkt erreichte. Er fügte hinzu, dass die Türkei, die eine liberale Wirtschaft hat, viele Möglichkeiten für Kryptowährungsinvestoren bietet, um ihr Vermögen auszugleichen, indem sie Immobilieninvestitionen als Hebel verwenden.

Bitcoin, die Kryptowährung mit dem höchsten Marktvolumen, weist seit Tagen Rekord Preiserhöhungen auf. Die dritte Bitcoin-Halbierung fand am 11. Mai 2020 mit dem Ziel statt, die Inflation zu senken und das Angebot auf dem Markt auszugleichen. Infolge der Halbierung soll Bitcoin als Tausch- oder Investitionsmedium an Wert gewinnen. Darüber hinaus suchen Anleger nach einem Instrument, das trotz der weltweiten Pandemie nicht an Wert verliert. Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen und das zunehmende Interesse von Unternehmen in diesem Bereich lösten ebenfalls eine Wertsteigerung aus. Als dezentrale digitale Währung rückt Bitcoin ins Interesse vieler Anleger, die nach Vermögenssicherheit suchen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1428972/Tekce_Overseas.jpg

Original-Content von: Tekce Overseas, übermittelt durch news aktuell