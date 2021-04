Uphold

Uphold erwirbt US-Broker-Dealer JNK Securities nach behördlicher Genehmigung

New York (ots/PRNewswire)

- Eine der ersten Krypto-Firmen, die einen US-Broker-Dealer besitzt, der die Genehmigung hat, Kleinanlegern Bruchteil-Aktien auf Omnibus-Basis anzubieten.

Uphold, eine führende Plattform für digitales Geld, die mehr als fünf Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern bedient, gibt heute die behördliche Genehmigung für die Übernahme von JNK Securities, einem US-amerikanischen Broker-Dealer, bekannt.

Die Genehmigung durch die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) bedeutet, dass Uphold eines, wenn nicht sogar das erste Kryptowährungsunternehmen ist, das einen Broker-Dealer besitzt, der die Genehmigung hat, Aktien auf Omnibus-Basis für Privatanleger in den Vereinigten Staaten anzubieten.

Uphold plant, noch in diesem Jahr in den USA Bruchteilaktien einzuführen und Pionierarbeit für den nahtlosen Handel zwischen Kryptowährungen, US-Aktien, Edelmetallen, Kohlenstoffgutschriften, FX-Produkten und anderen Vermögenswerten zu leisten, alles über eine einzige Schnittstelle.

"Von Bitcoin bis zu Tesla-Aktien, alles in einer nahtlosen Benutzererfahrung - das wird für unsere Kunden in den USA bald Realität", erklärte JP Thieriot, CEO von Uphold. "Dieser Schritt wird Kleinanlegern, die traditionelle und aufstrebende Anlageklassen handeln wollen, eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit und Bequemlichkeit bieten."

"Wir sind auch stolz darauf, den Aktienhandel für eine breitere Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten zu öffnen, wo fast die Hälfte der US-Haushalte immer noch nicht auf dem Aktienmarkt aktiv ist[1]. Unser Angebot von Bruchteil-Aktien macht selbst die teuersten Aktien für Normalsterbliche zugänglich und erschwinglich: Ein Brokerage-Konto kann in weniger als drei Minuten eröffnet werden, und es gibt keine Mindestinvestition: Sie können zum Beispiel Aktien von Alphabet A (Google) für nur 1 $ kaufen, während eine ganze Aktie für rund 2.000 $ gehandelt wird."

Die Übernahme wird Uphold auch ein effektives Vehikel bieten, um seinen erfolgreichen Kryptowährungs-Investmentfonds, Digital Asset Alpha, an Hedge-Fonds, die traditionelle Kundenbasis von JNK Securities, zu vermarkten. Digital Asset Alpha geht nicht-direktionale Wetten auf Kryptowährungen ein und nutzt Arbitrage- und Renditechancen in Derivaten und DeFi.

Uphold plant, sein Aktienangebot noch in diesem Jahr erheblich zu erweitern, von 50 US-Aktien auf 3.500 Aktien und Optionen. Außerhalb der USA ist Uphold die einzige Plattform weltweit, die den Handel mit US-Aktien auf 24/7-Basis ermöglicht.

"Während das Internet des Geldes Gestalt annimmt, wird diese Art der Konvergenz letztlich eine Art Demokratisierung des Investierens bewirken, indem sie einem Finanzmarkt, der nach wie vor größtenteils nach historischen Zufällen strukturiert ist und in vielerlei Hinsicht nicht mehr den modernen technologischen Möglichkeiten und Kundeninteressen entspricht, erstmalig Zugang, Bequemlichkeit und Kosteneffizienz bringt", fügte Thieriot hinzu.

InnReg, ein auf die Unterstützung innovativer Fintech-Unternehmen spezialisiertes Compliance-Beratungsunternehmen, leitete den regulatorischen Genehmigungsprozess von Uphold. Francesco Matteini, CEO von InnReg, fügte hinzu: "Die behördliche Genehmigung für die Übernahme eines Broker-Dealer durch eine Digital-Asset-Firma wie Uphold ist ein seltenes Ereignis und besonders wichtig, um den Fortschritt in Richtung Vereinheitlichung des Handels über alle Anlageklassen hinweg voranzutreiben."

Informationen zu Uphold

Uphold ist eine digitale Geldplattform für fast 5 Millionen Kunden in mehr als 150 Ländern, die inzwischen ein Kundenvermögen von mehr als 1,5 Milliarden USD verwaltet. Die Verbraucher sind auf der Suche nach einer vielseitigeren und kostengünstigeren Option zur Verwaltung ihrer Finanzen, weshalb das im Silicon Valley ansässige Unternehmen derzeit täglich rund 10.000 Konten eröffnet. Die Plattform nutzt die Blockchain-Technologie und bietet sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen einfachen Zugang zu 46 digitalen Assets, 27 nationalen Währungen, vier Edelmetallen und 50 fraktionalen US-Dividendenpapieren. Das einzigartige Handelsmodell von Uphold ("Anything-to-Anything") ermöglicht es Kunden, direkt zwischen verschiedenen Anlagekategorien zu wechseln, was Zeit und Geld spart. Uphold unterstützt die finanzielle Inklusion und bietet den Kunden die Möglichkeit, praktisch überall innerhalb kürzester Zeit ein Konto zu eröffnen und ohne Mindestinvestitionsbeträge zu handeln. Mittels einer E-Mail-Adresse kann Geld kostenlos an nahezu jeden beliebigen Empfänger gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie auf https://uphold.com/en-us/.

Informationen zu InnReg

InnReg bietet Finanzinnovatoren Compliance- und Beratungsdienste an, um ihnen zu helfen, in stark regulierten Märkten erfolgreich zu sein. Von der Beratung bis hin zur vollständigen Auslagerung von Compliance-Aktivitäten bietet InnReg Unternehmen Zugang zu Compliance-Expertise, die bahnbrechende Technologien in disruptiven Produkten, Kundenerlebnissen und Arbeitsabläufen in einer Reihe von Geschäftsmodellen unterstützt - von Broker-Dealern über RIAs bis hin zu Online-Kreditgebern und digitalen Asset-Plattformen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.innreg.com.

1. Pew Research Center Analysis of 2016 Survey of Consumer Finances Public-Use Data 2016

