Hank Azaria moderiert Online-Pokerspiel-Reihe mit Starbesetzung bei Pokerstars.net

Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire)

Stars aus aller Welt treten im neuen "Hank's Home Game" von PokerStars.net gegeneinander an

Stars aus der Musik- und Filmbranche treten in virtuellen Online-Pokerspielen der neuen Hank's Home Game-Reihe auf der weltweit führenden Online-Poker-Plattform PokerStars.net gegeneinander an. In dem Online-Home Game auf PokerStars.net, in dem sich die Stars tummeln, treten sechs Prominente vor der Kamera gegeneinander an, um ihren Anteil an einer Spende in Höhe von 50.000 USD für eine Wohltätigkeitsorganisation zu gewinnen, die ihnen besonders am Herzen liegt.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie unter: https://www.multivu.com/players/uk/8848751-hank-azaria-leads-star-studded-online-poker-home-game-series/

Gastgeber ist der Schauspieler Hank Azaria, der Poker-Liebhaber und Promi-Fans dazu einlädt, das Spiel von zu Hause aus mitzuverfolgen. Das erste Spiel mit Star-Besetzung ist jetzt live auf dem YouTube-Kanal von PokerStars.net zu sehen. Hank und seine Freunde Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles und Michael Cera kämpfen um den größten Anteil an den 50.000 USD, den sie der von ihnen gewählten Wohltätigkeitsorganisation zur Verfügung stellen. Keine Wohltätigkeitsorganisation bleibt dabei außen vor, denn der von PokerStars.net im Namen jedes Prominenten gespendete Betrag wird durch die Anzahl der Spielgeldchips bestimmt, die der jeweilige Spieler am Ende des Home Games gewonnen hat.

Gemeinsam mit Azaria werden noch viele weitere Gäste am Home Games-Tisch Platz nehmen, darunter Amy Schumer und Jack Black.

Gastgeber Hank Azaria erklärte: "Bei Hank's Home Game geht es um nette Gesellschaft und gute Unterhaltung. Unser Home Game diente der Unterhaltung, bot aber auch die Gelegenheit, weiterhin Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit PokerStars.net an dieser lustigen Reihe, und ich hoffe, dass es den Zuschauern genauso gut gefällt wie uns."

Rebecca McAdam Willetts, stellvertretende Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei PokerStars.net, erklärte: "Die Unterhaltung unserer Gemeinschaft steht im Mittelpunkt unserer Arbeit bei PokerStars.net, und Hank's Home Game ist ein wunderbares Beispiel dafür. Unsere Home Games bieten den Menschen eine großartige Möglichkeit, von zu Hause aus mit anderen in Kontakt zu treten und kostenlos zu spielen. Dank der natürlichen Leidenschaft von Hank und vielen seiner talentierten Gäste für Poker war es ein echtes Vergnügen, sie gemeinsam für einen guten Zweck spielen zu lassen. Wir hoffen, dass es auch die Zuschauer zu Hause unterhalten hat."

Die erste Folge finden Sie hier.

Hank's Home Games ist eine Art Fortsetzung von "Stars CALL for Action", bei dem im Mai 2020 mehr als 1 Million USD an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet wurde, als über 90 Prominente zum Poker gegeneinander antraten. David Costabile gewann das Turnier und spendete 100.000 USD an die Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt.

Mit den Home Games auf PokerStars.net können Sie Ihr lokales Home Game mit ins Internet nehmen und mit Freunden und Familie auf der ganzen Welt spielen.

