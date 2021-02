Basecare

Assistierte Reproduktion Unicorn Basecare Medical geht in Hongkong an die Börse

Suzhou, China (ots/PRNewswire)

Suzhou Basecare Medical Co., Ltd. (Basecare Medical) - das am 8. Februar 2021 an der Hongkonger Börse notiert werden soll - ist das neueste Unicorn im Bereich der assistierten Reproduktion. Der geplante Börsengang kommt nach einem sehr erfolgreichen und profitablen Jahr 2020, einer günstigen Regulierung der Industrie und einer massiv wachsenden Nachfrage nach IVF-Dienstleistungen in Festlandchina.

Das 2019 in Jiangsu, China, gegründete Unternehmen Basecare Medical hat mit seinem selbst entwickelten PGT-A-Testkit großes Interesse auf sich gezogen. Das Testkit kann jeden Embryo genau untersuchen, um Entwicklungsfehler zu erkennen und eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten, so dass mehr unfruchtbare oder gefährdete Paare in China gesunde Babys zur Welt bringen können. Dies ist das erste und einzige IVF-Produkt der dritten Generation, das bei der National Medical Products Administration registriert ist und in China verkauft werden darf. Dies markiert auch den Beginn von Chinas reguliertem IVF-Markt der dritten Generation und einen riesigen Markt für reproduktionsgenetische Technologie.

In seiner Rede auf der Pressekonferenz vor dem Börsengang sagte der Gründer und Vorsitzende von Basecare Medical, Liang Bo: "China ist leider ein Land mit einer großen Anzahl von Geburtsfehlern. Derzeit liegt die Rate bei etwa 5 %. Ich hoffe, dass unser Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren den Einsatz von IVF-Lösungen der dritten Generation fördern kann, um diese Zahl zu reduzieren. Mit den unglaublichen Entwicklungen im Bereich der Testverfahren, die diese Technologie billiger, effizienter, genauer und zugänglicher machen, ist es unsere Mission, mehr Paaren zu helfen, gesunde Babys zur Welt zu bringen."

In China ist der Markt für die IVF-Technologie sowohl enorm als auch wachsend. Laut einem Bericht von Frost & Sullivan wuchs die Nachfrage von 300 Mio. CNY im Jahr 2015 auf 2,5 Mrd. CNY im Jahr 2019 (berechnet nach Umsatzerlösen auf Basis von Ab-Werk-Preisen), was einer jährlichen Wachstumsrate von 70,8 % entspricht. Für die Zukunft wird erwartet, dass sich dieser exponentielle Trend mit einer prognostizierten Nachfrage von 25,5 Milliarden CNY im Jahr 2024 fortsetzen wird.

Für Basecare Medical stieg die Marktnachfrage nach PGT-A-Produkten, die für begrenzte wissenschaftliche Forschungszwecke verwendet werden, um 126,8 % gegenüber dem Vorjahr auf fast 18 Mio. CNY im Jahr 2019. Trotz der COVID-19-Pandemie kletterte der Umsatz in den ersten 9 Monaten 2020 um 35,48 % auf 15,61 Mio. CNY; für das Unternehmen bringen diese Produkte eine sehr hohe Gewinnmarge, die im gleichen Zeitraum 48,2 % erreichte.

Über den Börsengang hinaus hat Basecare Medical auch zwei neue Produkte für genetische Präimplantationstests (PGT) angekündigt: PGT-M und PGT-SR Kits, die zusammen mit den PGT-A Kits eine komplette Serie von Testkits bilden werden. Es wird erwartet, dass die PGT-M und PGT-SR Kits im Jahr 2022 bzw. 2024 von der National Medical Products Administration registriert und zugelassen werden, was die führende Position von Basecare Medical auf dem chinesischen Markt für IVF-Gentests der dritten Generation weiter festigen wird.

Mit einem positiven Cashflow verpflichtet sich Basecare Medical, 20 % des Gewinns aus den Produktverkäufen wieder in die Kommerzialisierung der PGT-A Testkits zu stecken. Die Absicht ist es, auf die starke Marktnachfrage mit einer effektiven und zugänglichen Lösung zu reagieren, die es mehr Paaren ermöglicht, die PGT-A Testkits von Basecare Medical kennenzulernen und somit die Unternehmensgewinne exponentiell zu steigern. Nach dieser Methode werden auch die anderen Produkte des Unternehmens, PGT-M-Kits, PGT-SR, CNV und WES, ab 2022 bis 2025 auf den Markt kommen. Im Zuge der Ausweitung des Unternehmens auf weitere Produktbereiche will sich Basecare Medical auch auf die Anwendung und Erforschung von Gentechnologien im Bereich der Fruchtbarkeit konzentrieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1427858/1.jpg

Original-Content von: Basecare, übermittelt durch news aktuell