LEMERO

Die Druckerpatronenmarke - LEMERO kündigt Novak Djokovic als Markenbotschafter an

Chino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Novak Djokovic, der bestplatzierte männliche Profi-Tennisspieler der Welt, wurde zum Markenbotschafter von LEMERO ernannt, einer Premiummarke, die zuverlässige Tintenpatronen und Tonerkartuschen liefert. Mit LEMERO können Anwender eine einwandfreie und hervorragende Druckleistung und einen sorgenfreien Kundendienst genießen. Alle Kartuschen bei LEMERO werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und in der fortschrittlichen automatisierten Produktionswerkstatt gefertigt.

Seien Sie der Anführer im Feld, so wie es Novak Djokovic in seinem ist. LEMERO kann Anwendern helfen, Dokumenten, Broschüren, Postern - allem, was gedruckt wird - ihren Stempel aufzudrücken.

LEMERO Tintenpatronen und Tonerkartuschen werden mit Blick auf den Verbraucher entwickelt. Die Patronen sind einfach zu installieren und perfekt kompatibel mit HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox und anderen Markendruckern.

LEMERO UTRUST, LEMERO UEXPECT und LEMERO SUPERX sind Untermarken von LEMERO.

"Qualität ist wichtig bei LEMERO", sagte Terry, Chief Executive Officer von LEMERO. "Unsere Patronen drucken naturgetreue Fotos und gut lesbaren Text. Unsere Tinte ist resistent gegen Verblassen und Verschmieren. Das in der LEMERO Kartusche verwendete Tonerpulver liefert gestochen scharfe und klare Texte. Kunden erhalten eine zuverlässige Leistung und beeindruckende Bilder bei jedem Druck. Außerdem können die Kunden bei unserem Rundum-Sorglos-Kundenservice die gekauften Artikel jederzeit zurückgeben, falls Probleme auftreten sollten."

Außerdem werden Umweltverträglichkeit und Gesundheit & Sicherheit in LEMERO Tintenpatronen und Tonerkartuschen berücksichtigt. "Wir stellen sicher, dass unsere Kartuschen mit umweltverträglichen und hochwertigen Rohstoffen hergestellt werden," betonte Terry.

"LEMERO ist stolz auf die Partnerschaft mit der Novak Djokovic Foundation", fügte Terry hinzu. "10 Cent aus dem Kauf jeder Druckerpatrone werden verwendet, um die Mission der Stiftung zu unterstützen, Kindern eine hochwertige Vorschulerziehung zu ermöglichen.

'Make Your Mark' ist genauso wichtig wie Novak", sagte Terry. "Um unseren Kunden eine einwandfreie Druckleistung zu gewährleisten, werden alle LEMERO-Produkte in der hochmodernen automatisierten Produktionswerkstatt hergestellt. Wir glauben, dass dies der Weg ist, um Produktausfälle zu minimieren und die gedruckten Materialien der Kunden mit leuchtenden Farben und hohen Erträgen für jede Gelegenheit hervorzuheben."

LEMERO-Produkte sind über Amazon erhältlich und werden in vielen Ländern ausgeliefert.

Informationen zu LEMERO

LEMERO bietet hochwertige und zuverlässige Druckerpatronen, die brillante Druckergebnisse liefern und mit HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox und anderen Markendruckern kompatibel sind.

Weitere Informationen finden Sie unter info@lemero.com oder folgen Sie uns auf:

Facebook: @LEMEROIMAGE

Twitter: @LemeroImage

Original-Content von: LEMERO, übermittelt durch news aktuell