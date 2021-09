Eka Software Solutions

Eka vereinheitlicht Beschaffungs- und Zahlungsprozesse mit der Einführung einer Treasury-Management-Lösung

New York (ots/PRNewswire)

Eka Software Solutions, ein Anbieter von cloudbasierter Unternehmenssoftware, gab heute die Einführung von Eka Treasury Management bekannt, einer leistungsstarken Finanzmanagementlösung, die CFOs einen einheitlichen und zeitnahen Einblick in Unternehmensdaten bietet, die für das Verständnis des wahren Zustands der Cashflows, der Liquiditätspositionen und des Fremdwährungsrisikos eines Unternehmens entscheidend sind. Mit dieser Markteinführung bietet die Cloud-Plattform von Eka nun leistungsstarke Unternehmenslösungen und Integrationen, die wichtige Geschäftsprozesse in den Bereichen E-Sourcing, Handel und Risiko, Lieferkette, Nachhaltigkeit und Finanzmanagement vereinheitlichen.

Seit fast 20 Jahren unterstützt Eka seine Kunden aus den Bereichen Rohstoffe, Direktmaterialien und Fertigung mit seiner umfassenden cloudbasierten Plattform bei der Bewältigung von Lieferkettenrisiken, häufigen Marktstörungen und erhöhter Volatilität. Mit der Übernahme von Treasury kann Eka seine Aufgabe erfüllen, die kritischen Geschäftsprozesse seiner Kunden von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr zu vereinheitlichen und den Finanzteams und Managern an der Front die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen.

Die Lösung bietet marktführende Tools und Funktionen zur Kontrolle von Cash-, Liquiditäts- und Risikopositionen, zur Verwaltung von Compliance und Working Capital sowie zur Durchführung von Hedge Accounting.

Manav Garg, CEO und Gründer von Eka, sagte: "In den letzten zehn Jahren haben sich Umfang und Anforderungen des CFO-Amtes aufgrund der Globalisierung, zunehmender gesetzlicher Anforderungen und der Geschwindigkeit der technologischen Innovation erheblich verändert. Die CFOs von heute sind nicht nur für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens verantwortlich, sondern spielen auch eine weitaus strategischere Rolle bei der Ausrichtung der Unternehmensstrategie."

"Die operativen und ökologischen Herausforderungen der letzten zwei Jahre haben uns in der Überzeugung bestärkt, dass eine Neuausrichtung unserer Plattform dringend erforderlich ist, um den Bedürfnissen der CFOs besser gerecht zu werden. Die Einführung von Eka Treasury Management ist ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung als Unternehmen, da wir die weltweit umfassendste, deterministische Plattform für Führungskräfte in der Energie-, Fertigungs-, Bergbau- und Metallindustrie anbieten wollen", so Manav.

Die Cloud-Plattform von Eka bietet nun Unternehmensanwendungen und Integrationen für Beschaffung, Handel und Risiko, Lieferkette, Compliance, Finanzwesen und Nachhaltigkeitsberichterstattung. In den vergangenen zwölf Monaten hat Eka auch eine e-Sourcing-Lösung eingeführt, um Unternehmen bei der digitalen Kontaktaufnahme mit Lieferanten und Kunden zu unterstützen.

Überblick über die Treasury-Management-Lösung von Eka

Die einzigartige Architektur der Eka Treasury Management Solution (TMS), die auf der Cloud-Plattform von Eka aufbaut, ist mit vorgefertigten Konnektoren ausgestattet, um die Konsolidierung von Daten aus unterschiedlichen Systemen zu erleichtern und die Bereitstellung der Lösung zu beschleunigen.

Wesentliche Merkmale:

Bargeldmanagement : Standardisieren, zentralisieren und automatisieren Sie das Bargeldmanagement und ermöglichen Sie so einen genauen Abgleich der Kontoauszüge, rechtzeitige Zahlungen und eine angemessene Bargeldverfügbarkeit in verschiedenen Währungen.

: Standardisieren, zentralisieren und automatisieren Sie das Bargeldmanagement und ermöglichen Sie so einen genauen Abgleich der Kontoauszüge, rechtzeitige Zahlungen und eine angemessene Bargeldverfügbarkeit in verschiedenen Währungen. Liquiditätsmanagement : Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Liquiditätsprognose und die Liquiditätsposition und sorgen Sie so für mehr Transparenz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit als eine "einzige Quelle" für Liquiditätsmanagement und -kontrolle.

: Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über die Liquiditätsprognose und die Liquiditätsposition und sorgen Sie so für mehr Transparenz, Genauigkeit und Zuverlässigkeit als eine "einzige Quelle" für Liquiditätsmanagement und -kontrolle. Risikomanagement : Identifizieren, messen, mindern und kontrollieren Sie das Marktrisiko, um Ihre Hedging-Strategie zu optimieren, indem Sie die zukünftige Volatilität und die Unsicherheit des Engagements ausgleichen.

: Identifizieren, messen, mindern und kontrollieren Sie das Marktrisiko, um Ihre Hedging-Strategie zu optimieren, indem Sie die zukünftige Volatilität und die Unsicherheit des Engagements ausgleichen. Management des Betriebskapitals : Verschaffen Sie sich einen detaillierten und transparenten Überblick über kritische KPIs und Metriken für das Management des Nettoumlaufkapitals.

Informationen zu Eka Software Solutions

Eka Software Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Cloud-Lösungen, die eine ganze Reihe von Arbeitsabläufen von der Beschaffung bis zum Zahlungsverkehr vereinheitlichen. Die plattformbasierten Lösungen für Rohstoff- und Lieferkettenmanagement, Source-to-Pay, Treasury und Nachhaltigkeit helfen den Kunden, komplexe Herausforderungen zu meistern und ihre digitale Reise in einem sich ständig verändernden Umfeld zu beschleunigen. Mit über 550 Mitarbeitern unterstützt Eka mehr als 100 Kunden weltweit und verfügt über eine ausgewiesene Branchenexpertise bei der Unterstützung von Kunden bei der digitalen Transformation und der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen in einem Umfeld ständigen Wandels. Lesen Sie mehr unter www.eka1.com.

Original-Content von: Eka Software Solutions