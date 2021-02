Phoenix Venture Partners, LLC.

Phoenix Venture Partners LLC schließt seinen 3. Fonds, PVP III LP

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Phoenix Venture Partners LLC (PVP) gab heute bekannt, dass sie ihren neuen Flaggschiff-Risikokapitalfond unter der Bezeichnung PVP III LP zum Ende des Jahres 2020 offiziell abgeschlossen haben. Der Fonds war überzeichnet und seine Kommanditisten (sowohl rückkehrende als auch neue) bestehen aus renommierten Finanzinstitutionen, Family Offices und führenden multinationalen Gesellschaften (strategische Investoren). Zu den strategischen Investoren von PVP III LP gehört das Who is who der marktführenden Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen, unter anderem Pfizer Inc. (NYSE: PFE), Corning Incorporated (NYSE:GLW), W. L. Gore & Associates, Showa Denko K. K. (TYO:4004), Nissan Chemical Corporation (TYO:4021), Nagase & Co., Ltd. (TYO:8012) und LG Technology Ventures, das Anlagevehikel von LG Chem, Ltd. (KRX: 051910).

Als die führende Firma für Kapitalbeteiligungen mit Schwerpunkt auf Hochleistungswerkstoffe ist PVP weltweit bei Entrepreneuren und Unternehmen bekannt. PVP schmiedet starke Partnerschaften mit seinen strategischen Investoren und arbeitet eng mit ihnen zusammen, um attraktive Marktchancen zu ermitteln. Auf Basis der nachgewiesenen Erfolgsbilanz der ersten beiden Fonds wird man den Schwerpunkt bei PVP III LP exklusiv auf Investments in Start-ups legen, die bahnbrechende Innovationen im Bereich Hochleistungswerkstoffe entwickeln, und gleichzeitig die Präsenz weltweit ausbauen.

Dr. John T. Chen, Managing General Partner von PVP, kommentierte: "Wir freuen uns über die kontinuierliche Unterstützung, die wir von unserer bestehenden LPs erhalten, und über das starke Interesse von neuen Investoren an PVP III LP und sind froh, den neuen Fonds trotz der schwierigen Weltlage schließen zu können."

Dr. Zachariah Jonasson, Managing General Partner von PVP, fügte hinzu: "Wir sind gespannt darauf, sowohl mit den innovativsten multinationalen Unternehmen als auch mit den Entrepreneuren global zusammenzuarbeiten."

Informationen zu Phoenix Venture Partners LLC

Phoenix Venture Partners LLC ist eine führende Firma für Kapitalbeteiligung, die Investments und Partnerschaften mit Entrepreneuren vereinbart, um bahnbrechende Innovationen bei Hochleistungswerkstoffen zu kommerzialisieren. Das Team von PVP kann eine beispiellose Erfolgsbilanz im Hinblick auf Gründung, Aufbau und Investment in erfolgreiche Start-ups für Hochleistungswerkstoffe über vielfältige industrielle Einsatzgebiete vorweisen. Die Investmentstrategie der Firma ist flexibel und basiert darauf, den Entrepreneuren Unterstützung beim Aufbau von Partnerschaften mit Kunden und Lieferkette, bei der Geschäftsentwicklung sowie strategische und operative Unterstützung bereitzustellen. PVP arbeitet mit einer ausgewählten Gruppe fortschrittlicher globaler Unternehmen zur Geschäftsentwicklung und Erschließung von offenen Innovationen zusammen. Der Firmensitz von PVP befindet sich im Silicon Valley und eine Büroniederlassung ist in Seattle, Washington, angesiedelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.phoenix-vp.com oder senden Sie uns eine E-Mail unter information@phoenix-vp.com.

