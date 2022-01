Replika Software Inc.

REPLIKA SOFTWARE INC. GEHT EINE PARTNERSCHAFT MIT DER ABTEILUNG FÜR PROFESSIONELLE PRODUKTE VON LʼORÉAL EIN, UM IHREM WELTWEITEN NETZWERK VON SALONS UND FRISEUREN NEUE DIGITALE DIREKTVERTRIEBSMÖGLICHKEITEN ZU BIETEN

New York (ots/PRNewswire)

Replika Software Inc. kündigt eine Partnerschaft mit der Professional Products Division von LʼOréal an, um die Technologie von Replika zu nutzen, um ihr Netzwerk von Salons und Stylisten mit Tools zu unterstützen, die ihr Geschäft fördern, mit ihren Kunden digital in Kontakt treten, den Verkauf von Produkten anregen und die Beziehungen zu den Kunden jederzeit und überall vertiefen.

Als Teil dieser Initiative wird die Professional Productʼs Division die kürzlich erweiterten Möglichkeiten von Replika Software nutzen, um ihr Netzwerk von Salons und Stylisten mit einer personalisierten, schlüsselfertigen, transaktionsfähigen Direct-to-Consumer (DTC) Microsite auszustatten, die eine umfassende Social-Selling-Lösung und einen vollständigen Katalog von LʼOréal Professional Produkten (LʼOréal Professional Paris, Redken, Kérastase) enthält, um ihre Kunden und Follower in den sozialen Medien zu inspirieren, Produkte online zu verkaufen, Termine zu buchen und ihr Geschäft zu präsentieren. Dieses neue Netz von Standorten kann auch für die Einführung neuer Produkte und Abholungen genutzt werden. Die neuen Salon-Websites bieten auch informative Inhalte und eine persönlich zusammengestellte Auswahl der Lieblingsprodukte der Stylisten.

Es ist das erste Mal, dass die Verbraucher alle LʼOréal Professional Produkte an einem Ort kaufen können. Brasilien ist das erste Land, in dem diese neue, verbesserte Technologie eingeführt wird, und es wird erwartet, dass sie in Zukunft in Salons und bei Stylisten auf der ganzen Welt eingeführt wird.

„Angesichts der digitalen Disruption ermöglicht Replika Software Marken wie LʼOréal einen sozial-zentrierten Ansatz im E-Commerce und nutzt sein Expertennetzwerk, um seine digitale Dominanz voranzutreiben", so Kareen Mallet, Mitbegründerin von Replika. Sie weist darauf hin, dass die Einbindung von Markenvertretern und Experten wie dem Netzwerk der Hairstylisten der Professional Products Division zur Förderung des E-Commerce-Verkaufs die Zukunft der Markentreue ist, und erwartet, dass Social Selling ein enormer Umsatztreiber sein und den durchschnittlichen Bestellwert erhöhen wird. Nach Angaben von Replika führt seine Technologie zu einer 50- bis 200-prozentigen Steigerung der durchschnittlichen Warenkorbgröße und zu einer 10-fachen Steigerung der Verkaufszahlen im Vergleich zu herkömmlichen bezahlten Medienkampagnen.

Informationen zu Replika Software Inc.- Replika Software ist eine weltweit preisgekrönte, schlüsselfertige Social Selling Software, die es Marken ermöglicht, ihr Netzwerk von Social Sellern zu aktivieren, um online zu verkaufen, in den sozialen Medien zu inspirieren und jederzeit und überall mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York und Paris, Station F bei La Maison Des Startups/LVMH. Die ehemalige Modedirektorin von Neiman Marcus und Bergdorf Goodman, Kareen Mallet, gründete das Unternehmen 2016 zusammen mit dem Werbefachmann und Serienunternehmer Corey Gottlieb. Die Investmentgruppe BOLD von LʼOréal und LVMH Luxury Ventures haben beide in das Unternehmen investiert, und Replika betreibt die Social-Selling-Programme für viele ihrer führenden Marken auf der ganzen Welt.

