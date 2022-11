impulsQ GmbH

XXL-Adventskalender von der Sugargang - der Hype startet in die dritte Runde

Zum dritten Mal in Folge bringt die IA International GmbH und deren Gründer und CEO Adrian Balbegi, in diesem Jahr einen XXL-Adventskalender heraus - und das mit großem Erfolg. Der Hype um den großen Adventskalender ist ungebrochen und startet somit in die dritte Runde.

Außerdem ist es das zweite Mal, dass sich die süße Sugargang darauf freut, ihren Fans erneut einen XXL-Adventskalender zu präsentieren. Milky, Coco, Coozy, Sunny und Kid sind die Maskottchen der Sugargang und haben ein gemeinsames Hobby: Süßigkeiten! Ständig unterwegs, um die leckersten Highlights der Welt kennenzulernen.

Schon zweimal hat der XXL-Adventskalender einen wahren Hype ausgelöst und auch 2022 stehen die Fans bereits in der virtuellen Schlange, um zuzugreifen. Dieses Jahr wird der Sugargang Adventskalender darüber hinaus in ausgewählten Rewe- und Edeka-Märkten angeboten und in 2023 großflächig auch im Einzelhandel verfügbar sein.

XXL und international - was hat die Gang hier zusammengestellt?

Das Unternehmen Sugargang, geleitet durch den Geschäftsführer Adrian Balbegi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Süßigkeiten aus aller Welt erreichbar zu machen und auf www.sugargang.com anzubieten. Die Supermarktregale sind voller Leckereien, doch der Blick vieler Konsumenten geht stets in die anderen Länder. Und so kam der Gang die Idee, dass es auch an Weihnachten etwas Besonderes sein darf.

Japanische Getränke, amerikanische Schokolade und Köstlichkeiten aus aller Welt gehören in den XXL-Adventskalender, der eine Größe von über einem Meter aufweist. Adrian Balbegi, CEO des Unternehmens für Naschkatzen, war vom Hype um den Kalender selbst erstaunt. "Wir haben mit Resonanz gerechnet, aber nicht damit, dass uns die Kalender buchstäblich aus der Hand gerissen werden."

Er erinnert sich mit einem Lachen an das erste Jahr des XXL-Adventskalenders. "Eigentlich wollten Florian und ich ebenfalls einen mit nach Hause nehmen", berichtet er und schmunzelt dann. "Unmöglich, wir waren schon weit vor Beginn der Adventszeit ausverkauft", fügt er hinzu. Sein Kollege Florian Wagner, COO der Sugargang, kann seine Berichte bestätigen.

"Ich wusste zwar, was drin ist, aber ich hätte gern jeden Tag eine neue Süßigkeit ausprobiert. Unsere Kunden waren schneller und im zweiten Jahr hatte ich gerade noch Glück."

Hype reißt auch im zweiten Jahr nicht ab

Tatsächlich zeigte sich auch 2021, im zweiten Jahr des gigantischen Adventskalenders, dass das Naschvergnügen ungetrübt war. Erneut folgte ein Run auf die Kalender und erneut war die Zufriedenheit der Kunden hoch. "Uns ist es wichtig, dass unsere Produkte wirklich Freude machen", erklärt Adrian Balbegi und zeigt damit den Charakter der Sugargang. "Internationale Süßigkeiten sind während des ganzen Jahres beliebt", erklärt er und verweist auf verschiedene YouTube-Videos und Streams von bekannten Gamern. "Die Leute lieben es dabei zuzuschauen, wenn Menschen Süßigkeiten aus aller Welt entdecken", so F.

Auch Florian weiß darüber etwas zu berichten. "Ich war erstaunt, als ich sah, wie viele Klicks solche Unboxing-Videos auf YouTube haben. Da wurde mir klar, dass die Kombination aus fernen Ländern und Weihnachtstraditionen ein ganz besonderes Highlight sein muss."

2022 mit einer neuen Hype-Welle zu rechnen

Seit dem 15. Oktober 2022 wird der nunmehr dritte XXL Adventskalender ausgeliefert und bereits jetzt gibt es zahlreiche Frühbucher. Das zeigt ganz deutlich, dass das Produkt inzwischen einer der beliebtesten Adventskalender in Deutschland ist.

"Die ersten Anfragen haben wir schon bekommen, als draußen noch Sonnenschein und Temperaturen von 30 °C und mehr waren", lacht Florian Wagner und wird dann wieder ernst. "Wir freuen uns, dass die Kalender so gut ankommen, denn die Vorweihnachtszeit ist für Kinder und Erwachsene etwas Besonderes", fügt er hinzu.

Tatsächlich ist die Tradition der Adventskalender nicht nur für Kinder ein sehr spannendes Erlebnis. In den letzten zehn Jahren kamen immer mehr spezifische Produkte für Erwachsene auf den Markt, mit erlesenen Speisen, alkoholischen Getränken und vielem mehr.

Mit dem XXL-Adventskalender von über einem Meter Höhe hat die Sugargang allerdings Pionierarbeit geleistet. In diesem Format, mit diesem Inhalt und mit einem unglaublichen Hype schon in den Sommermonaten gab es Adventskalender vor 2020 noch nicht.

