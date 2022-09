impulsQ GmbH

Der Unterschied zwischen Online-Casinos und Sportwetten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Zwei Themen haben sich in den letzten Jahren immer weiter in der Gamingbranche ausgebreitet - Sportwetten und Online-Casinos. Beide haben etwas mit Glücksspiel zu tun und doch gibt es erhebliche Unterschiede. Manch einer nutzt beides, für den anderen ist nur ein Sektor wirklich interessant.

Nachfolgend gibt es einen Überblick darüber, wie sich die beiden Freizeitbeschäftigungen unterscheiden und was für wen wirklich geeignet ist. Auch wird ein interessanter Einblick in die Welt der Casinos und der Online-Buchmacher gewagt. Spannend für alle, die sich dem Themengebiet nicht entziehen können und gern mehr erfahren möchten.

Das Online-Casino - die Spielbank für alle virtuellen Zocker

Die Geschichte der modernen Online-Casinos ist länger als erwartet. Bereits im Jahr 1994 wurde mit einem neuen Gesetz in Antigua & Barbuda verfügt, dass die Karibiknationen Internet-Casinos lizenzieren dürfen. Im Jahr 1998 gab es dann schon über 700 Casinos und zudem virtuelle Poker-Angebote, die rasenden Anklang fanden. Heute hat sich das Thema Online-Glücksspiel über den ganzen Globus ausgedehnt, auch in Deutschland ist es seit dem 1. Juli 2021 offiziell legal. Virtuelle Casinos wie das Platin Online-Casino bieten heute eine vielfältige Auswahl an Slots, die ganz bequem vom PC oder vom Smartphone aus gespielt werden können.

Sportwetten - von der antiken Pferdewette zum modernen Online-Buchmacher

Es war im Jahr 1996, als das Internet erstmals die Möglichkeit bot, bei einem Online-Buchmacher Wetttipps auf den Ausgang von Sportspielen abzugeben. Zuvor war der Wettsport aber bereits weitverbreitet, interessierte Fans wetteten auf der Pferderennbahn oder bei niedergelassenen Buchmachern. Mit dem Glücksspielstaatsvertrag vom 1. Juli 2021 wurde auch in Deutschland flächendeckend auf Legalisierung gesetzt. Die Wettmärkte haben sich in den letzten Jahren stark erweitert. Heute ist es nicht mehr nur möglich, auf Fußball und bekannte Sportarten wie Tennis zu setzen, sondern sogar auf ESports und Nischensportarten wie Golf. Das Angebot kann je nach Anbieter aber stark variieren.

Die größten Unterschiede zwischen Online-Casinos und Sportwetten

Der große Unterschied von Sportwettenanbietern zu Online-Casinos besteht auch darin, dass es hier sportliche Begeisterung braucht. Casinos hingegen bieten dagegen unerfahrenen Gamblern die Möglichkeit, das Glücksspiel am Slot auszuprobieren. Sportwetten sind vorwiegend für jene Menschen interessant, die als Zuschauer beim Fußball und anderen Sportarten aktiv sind. Auch wenn beide Freizeitbeschäftigen der modernen Netzwelt zu den Glücksspielen gezählt werden, setzen Sportwettprofis auf Erfahrung in ihrem Gebiet. Slots hingegen arbeiten ausschließlich nach dem Zufallsprinzip und so entscheidet das Glück darüber, ob eine Runde gewonnen oder verloren wird.

Fazit: Zufall oder Wissen - beides ist möglich Experten gehen einer Prognose zufolge davon aus, dass der Bruttospielertrag in Online-Casinos bis 2004 bei etwa 3,3 Milliarden Euro pro Jahr liegen wird. Damit übertrifft der Ertrag die Umsätze von virtuellen Buchmachern. Einer der Gründe hierfür ist, dass Glücksspiel im Casino nur dem Zufall überlassen werden kann. Es braucht keine Vorkenntnisse und keine Erfahrungen, wer spielen möchte, kann sich einfach an einem Slot ausprobieren. Wer hingegen auf das Ergebnis zweier Fußballmannschaften setzen möchte, profitiert davon, wenn er die Spieler kennt und in der Lage ist, Quoten und Prognosen zu analysieren und in den Wetttipp mit aufzunehmen. Wichtig ist jedoch - Glückspiel bleibt Glückspiel und ein Gewinn ist nur erwachsenen Glückspilzen bestimt

Original-Content von: impulsQ GmbH, übermittelt durch news aktuell