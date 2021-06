impulsQ GmbH

Reaktion auf UEFA-Entscheidung: Die Digitalagentur impulsQ stellt Design auf Regenbogenfarben um



Die Digitalagentur impulsQ wird Ihre Website und alle Social-Media-Profile in Kürze in Anlehnung an die Regenbogenflagge einfärben. Damit reagiert die Geschäftsführung rund um Gesina Kunkel und Martin Brosy auf die jüngsten Ereignisse im Rahmen der EM 2021 und setzt ein klares Zeichen.

Zur Erinnerung: Die UEFA hatte verboten, die Allianz Arena in den Regenbogenfarben zu beleuchten, angeblich um ein "einheitliches Stadiondesign" zu gewährleisten. Viele Kritiker, darunter auch impuls, sehen darin eine Farce und haben daher beschlossen zu handeln.

Es braucht mehr als nur bunte Farben

Der Juni 2021 steht ganz unter dem Motto "Pride". Die Regenbogenflagge ist mittlerweile ein zentrales Erkennungszeichen für Offenheit geworden und je tiefer sich dieser Gedanke in den Köpfen verwurzelt, desto größer ist die Chance, dass Ablehnung und Hass bald keine Chance mehr haben.

Allerdings braucht es mehr als nur die bunten Farben der Regenbogenflagge, um echte Veränderungen zu erzielen. Ein Umdenken auf kollektiver Ebene beginnt mit dem Engagement auf individueller Ebene. Multiplikatoren, wie z.B. Sportwettkämpfe oder auch größere Unternehmen, können den Prozess beschleunigen.

impulsQ geht mit gutem Beispiel voran

Die Digitalagentur impulsQ wird nicht nur das Webdesign modifizieren, sondern hat erst jüngst mit einer Kampagne gegen Sexismus für Furore gesorgt, an der sich dutzende Unternehmen aus der Online-Szene beteiligt haben.

Mehrere tausend Euro direkte Spendengelder für die Hilfsorganisation "Wirbelwind Reutlingen" sind dabei bereits zusammengekommen und der Effekt durch die Verbreitung der Kampagne über ein Siegel, das viele der beteiligten Unternehmen auf Ihrer Website eingebunden haben, darf auch nicht unterschätzt werden.

impulsQ bleibt auf jeden Fall am Ball, wird sich auf weiterhin für mehr Toleranz einsetzen und Flagge zeigen - im wahrsten Sinne des Wortes!

