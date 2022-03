Radancy

Dr. Sarah Ali ist neue Global Economist bei Radancy

New York, 24. März 2022 (ots/PRNewswire)

Radancy, der weltweit führende Anbieter von Talenttechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Sarah Ali dem Unternehmen als Global Economist, Socioeconomic Trends, beitreten wird. Dr. Ali wird neben den unternehmenseigenen Talentbeschaffungsdaten von Radancy makroökonomische Daten nutzen, um eine einzigartige Perspektive auf Beschäftigungstrends zu gewinnen, die unserem Unternehmen und unseren Kunden hilft, proaktiv zu denken.

Dr. Ali ist eine angesehene Pädagogin, die zehn Jahre lang an der University of Missouri-Kansas City, der Washington University in St. Louis und der United Arab Emirates University gelehrt hat.

Zuletzt war Dr. Ali als leitende Regionalökonomin für den Middle America Regional Council in Kansas City tätig, wo sie unter anderem als Beraterin des regionalen Workforce Analytics Center in Partnerschaft mit der Kauffman Foundation fungierte – einer gemeinnützigen Organisation, die Programme finanziert, die darauf abzielen, zu informieren und zum Unternehmertum zu inspirieren. In dieser Funktion half Dr. Ali regionalen Wirtschaftsführern bei der Analyse der Vermittlungsquote von Hochschulabgängern in eine Arbeitsstelle sowie des insgesamt verfügbaren Talentpools. Außerdem entwickelte sie stolz ein Vorhersagemodell, das die Wahrscheinlichkeit einer Kreditverweigerung für Einwohner von Kansas City anhand der Daten des Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) ermittelt.

Zuvor arbeitete Dr. Ali mit dem Greater Sacramento Economic Council zusammen, wo sie eine führende Expertin für Trends auf Makro- und Mikroebene in der Arbeitsanalyse war und Lücken in der Ausbildung von Arbeitskräften im Rahmen des Workforce & Innovation Opportunity Act (WIOA) analysierte.

„Die Schwierigkeit, die weltweiten makroökonomischen Veränderungen einzuschätzen und darauf zu reagieren, haben die Einstellung und Bindung von Mitarbeitern zu einem zunehmend schwierigen Prozess für Arbeitgeber überall auf der Welt gemacht", erklärte Todd Maycunich, Senior Vice President von Radancy Labs. „Die Bereitstellung von Bildung und globaler wirtschaftlicher Modellierung und Prognose wird unseren Mitarbeitern, Produktteams und Kunden helfen, mit neuem Vertrauen und Verständnis nach vorne zu schauen." Dr. Sarah Ali fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, Teil des Radancy-Teams zu werden und meinen Hintergrund in der Wirtschaft dazu zu nutzen, den Kunden bei der Lösung globaler Herausforderungen im Zusammenhang mit der Talentakquise zu helfen."

Informationen zu Radancy

Radancy ist der weltweit führende Anbieter von Talenttechnologie, der die wichtigsten Herausforderungen für Arbeitgeber intelligent löst und Ergebnisse liefert, die unsere Kunden stärken. Unsere einheitliche Plattform, die durch umfangreiche Daten und tiefgreifende Branchenkenntnisse ergänzt wird, revolutioniert die Art und Weise, wie Arbeitgeber die benötigten Talente gewinnen und einstellen.

