TMP Worldwide heißt jetzt Radancy und bringt das gesamte Unternehmen unter ein Markendach

TMP Worldwide, der weltweite Marktführer für technologiebasierte Recruitmentlösungen, hat heute seinen neuen Markennamen bekanntgegeben: Radancy. Mit dem neuen Markenauftritt gibt Radancy die Richtung für die Zukunft vor: Intelligente Tech-Lösungen für die herausforderndsten Probleme zu liefern, mit denen sich die großen Arbeitgeber weltweit konfrontiert sehen. Der neue Unternehmensname und der neue Look bringen die Energie und den Optimismus zum Ausdruck, die Radancy seinen Kunden mithilfe seiner umfassenden Recruiting-Plattform bietet.

"Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Herz und Seele eines jeden Unternehmens. Deshalb hängen Unternehmenserfolge auch immer davon ab, ob es einem gelingt, die richtigen Leute anzusprechen, einzustellen und dauerhaft zu binden. Alle Unternehmensbereiche unserer Kunden profitieren von unseren Technologielösungen und unseren zukunftsweisenden Branchen-Insights. Dadurch werden sie nachhaltig gestärkt. Unser neuer Unternehmensname und unsere neue visuelle Identität stehen für den durchdachten, einheitlichen Ansatz, mit dem wir die Candidate Journeys unserer Kunden erfolgreich machen."

- Matt Lamphear, EVP, Digital Products & Strategy

Die neue Marke bringt die Radancy-Büros weitweit unter ein gemeinsames Dach und erlaubt es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Recruiting-Plattform des Unternehmens, sich noch schneller und weiter zu entwickeln als zuvor. Die Social-Media-Kompetenz der bisherigen Tochter Carve (London), der kreative, kundenorientierte Ansatz von CKR (USA), die Technologie von Maximum (Niederlande) und die revolutionäre Programmatic AdTech von Perengo (Deutschland) bereichern das Angebot von Radancy, so dass das Unternehmen nun eine noch integriertere und personalisiertere Kundenexperience liefert. Die leistungsfähige Recruiting-Plattform von Radancy setzt ihren Erfolgsweg fort, entwickelt sich gemeinsam mit den Kundenbedürfnissen weiter und liefert so Ergebnisse, auf die man sich verlassen kann.

"Radancy ist mehr als nur unser neuer Unternehmensname. Radancy steht für den kontinuierlichen Wandel in unserem Unternehmen. Wir werden auch zukünftig Innovationen, leistungsfähige datengetriebene Technologie und die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen zusammenbringen. Wir sind über die Jahre exponentiell gewachsen, und unsere neue Marke gibt uns jetzt die Möglichkeit, unseren Fokus zu schärfen und unser Engagement für unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Kunden und unseren gemeinsamen Erfolg in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist erst der Anfang."

- Michelle Abbey, President & CEO

Über Radancy

Radancy ist der weltweite Marktführer für Recruiting-Technologie und bietet intelligente Lösungen für die dringendsten Herausforderungen von Arbeitgebern. Unsere Recruiting-Plattform ergänzen wir mit angereichten Daten und umfassendem Branchenwissen und revolutionieren so die Recruiting-Welt und die Möglichkeiten unserer Kunden, mit Top-Kandidaten ins Gespräch zu kommen und sie für sich zu gewinnen.

