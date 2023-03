Aggreko

Aggreko investiert 150 Millionen Pfund in die europäische Flotte im Zeitraum 2022-23

Dumbarton, Schottland, 22. März 2023 (ots/PRNewswire)

Nach der Ankündigung seiner One Europe-Strategie Ende des letzten Jahres, hat der globale Anbieter von modularen Strom-, Temperaturkontroll- und Energielösungen, Aggreko, bestätigt, dass er in diesem Jahr 150 Millionen Pfund in seine europäische Flotte investieren wird.

Der Großteil dieser Investitionen entfällt auf das laufende Greener Upgrades -Portfolio des Unternehmens, das neue Heizkessel, Generatoren der Stufe V, Batterien und Kühlanlagen umfasst.

Greener Upgrades ist Aggrekos Verpflichtung, Unternehmen bei der Auswahl der effizientesten und nachhaltigsten Lösungen zu helfen, um ihre Netto-Null-Ambitionen zu erreichen. Es handelt sich um ein Portfolio neuerer Technologien und Lösungen, die den Kohlenstoffausstoß und die NOx-Emissionen senken, sowie Kraftstoffeinsparungen ermöglichen.

Die neue Flotte ist von Aggrekos Depots in ganz Europa verfügbar und strategisch so platziert, dass sie lokale Herausforderungen bewältigen und die Flexibilität der Lieferketten unterstützen kann. Zu den Regionen gehören Benelux, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien.

Aggreko ist Partner, Berater und Lieferant für verschiedene Branchen auf der ganzen Welt, darunter fallen Rechenzentren, Fertigung, Petrochemikalie und Bauwesen. Nach Ansichten der Branchenexperten, befinden sich die meisten dieser Entscheidungsträger im Energiebereich in einem zunehmenden Konflikt zwischen der Abwägung zwischen dem Planeten und der Rentabilität. Greener Upgrades wurde entwickelt, um den Entscheidungsprozess zu vereinfachen, damit Unternehmen kleine Änderungen vornehmen können, die einen großen Unterschied machen. Dabei kann es sich um die Ersetzung eines 200 kVA-Generators durch einen kleineren Generator mit einer Batterie handeln, bis hin zu viel größeren dezentralen Energieprojekten, bei denen eine bedarfsabhängige Konfiguration zur Verbesserung der Effizienz eingesetzt wird.

Aine Finlayson, Director of Product Management and Manufacturing, kommentiert: „Greener Upgrades war ein echter Fortschritt für unsere Kunden und unser Geschäft in Großbritannien, aber es gibt noch so viel mehr, dass wir gemeinsam erreichen möchten. Die Natur unserer eingehenden Anfragen hat sich in letzter Zeit grundlegend verändert. Mehr Menschen möchten jetzt Risiken minimieren, Betriebskosten sparen und zur gleichen Zeit Nachhaltigkeitsziele erreichen. Unser Geschäftsmodell ist strukturiert, um auf diese Herausforderungen zuversichtlich zu reagieren. Am wichtigsten ist es aber, während es den Entscheidungsträgern im Energiebereich in Zeiten einer äußerst komplexen Situation einfach bleibt".

