Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)

SAUDIA wurde weltweit zur fortschrittlichsten Airline in 2021 nominiert

Jeddah, Königreich Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Die Fluggesellschaft gewinnt zum zweiten Mal in vier Jahren den Skytrax-Award und setzt ihren Aufwärtstrend fort

SAUDIA rückt um 26 Plätze vor; ein Anstieg um 55 % im Gesamtranking von Skytrax der globalen Fluggesellschaften

Skytrax gab heute bekannt, dass SAUDIA die weltweit am meist verbesserte Fluggesellschaft des Jahres 2021 ist. Dies ist das zweite Mal, dass SAUDIA diesen Preis nach 2017 gewonnen hat. In jenem Jahr sprang die saudische Fluggesellschaft eindrucksvoll von Platz 82 auf Platz 51, ein Anstieg um 40 %. In diesem Jahr hat sich SAUDIA jedoch um erstaunliche 55 % verbessert und liegt nun auf Platz 26 der Skytrax-Rangliste der globalen Fluggesellschaften.

Die Auszeichnung festigt den Status der Fluggesellschaft als globale Fluggesellschaft, die ihren Bordservice und ihr kulinarisches Angebot ständig erneuert. Die Verleihung dieser Auszeichnung spiegelt das Engagement für Qualitäts- und Leistungssteigerungen in verschiedenen Kategorien wieder, darunter Kabinenpersonal, Speisen und Getränke, Bordunterhaltung und mehr. Die Skytrax-Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein in SAUDIA's laufender Transformation, welche bereits zu verschiedenen anderen Auszeichnungen und Anerkennungen geführt hat. Die herausragenden Gesundheitsschutzmassnahmen der Fluggesellschaft zur Gewährleistung der Passagiersicherheit während der Covid-19-Pandemie haben zu weltweiten Auszeichnungen geführt.

Mit einem Streckennetz von mehr als 95 Destinationen und einer Flotte von 145 Flugzeugen - betreibt SAUDIA eine der jüngsten Flotten der Welt - und befindet sich auf einem kontinuierlichen Wachstumskurs auf den internationalen Märkten.

Der Generaldirektor von Saudi Arabian Airlines, Seine Exzellenz Eng. Ibrahim Alomar sagte: "Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung im Namen des gesamten SAUDIA-Teams entgegenzunehmen, welches außergewöhnliches Engagement um das Streben nach weltweit höchster Standards gezeigt hat - von Gesundheit und Sicherheit bis hin zu Produkt und Erfahrung. Ich möchte auch dem Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz, und Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen Mohamed bin Salman, Saudia's tiefste Wertschätzung und Dankbarkeit für ihre kontinuierliche Unterstützung von SAUDIA, dem Flaggschiff des Königreichs, aussprechen. Meine Glückwünsche zu diesem Erfolg gehen auch an den Vorsitzenden von SAUDIA, seine Exzellenz Eng. Saleh Al Jasser und den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrats."

Eng. Alomar fuhr fort: "Im Rahmen des SV2020 Strategie- und Transformationsplans der Fluggesellschaft hat SAUDIA in neue Flugzeuge, Produktinnovationen und Serviceverbesserungen investiert, mit dem einzigen Ziel, allen Gästen ein Höchstmaß an Gastfreundschaft und Komfort in der Luft bieten zu können. Wir freuen uns, dass die Welt unsere Bemühungen wahrnimmt und anerkennt."

Edward Plaisted, CEO von Skytrax, kommentierte die Auszeichnung mit den Worten: "SAUDIA steigert weiterhin seinen globalen Status und seine Attraktivität bei den Kunden. Abgesehen von der Gesamtverbesserung in der Hauptumfrage schnitt die Fluggesellschaft auch in vielen anderen Bereichen der Umfrage, die für diese

Auszeichnung in Betracht gezogen wurden, gut ab. Es ist ein großartiger Erfolg für SAUDIA, zur weltweit am meist verbesserten Fluggesellschaft nominiert zu werden. Die Kunden erkennen diese Verbesserung des gesamten Passagiererlebnisses eindeutig an."

Erwähnenswert ist, dass über hundert Kundennationen an der Umfrage teilgenommen haben, wobei die Awards 2021 basierend auf 13,42 Millionen teilnahmeberechtigten Umfrageeinträgen in das Endergebnis einflossen.

Seit der Einführung des "SV 2020 Transformation Plan" im Jahr 2015 ist der Fortschritt des Gästeerlebnisses an Bord ein Schwerpunkt von SAUDIA. Und in den letzten 12 Monaten hat sich der Wandel noch schneller vollzogen: SAUDIA hat eine Reihe neuer Produkte eingeführt und bestehende Funktionen verbessert, um das Gästeerlebnis zu modernisieren. Zu den verschiedenen Initiativen gehören der Chef-on-board-Speiseservice, Speisen auf Anfrage - Dine-on-demand, eine verbesserte Breitband-Internetverbindung, kostenlose Messaging-Pläne für alle Kabinen und eine neue Entertainment-Plattform. Die Programmstunden sind in den letzten drei Jahren ständig gestiegen und belaufen sich nun auf mehr als 5000 Unterhaltungsstunden, so dass für Jeden, der SAUDIA fliegt, immer etwas dabei ist.

Das auffällige neue Onboard-Produkt ist eine der bemerkenswertesten Fortschritte der Airline. Tatsächlich hat die Fluggesellschaft im Jahr 2021 mehrere Auszeichnungen bei großen Branchenveranstaltungen erhalten und wurde für ihre Kinderausstattung, Annehmlichkeiten der First Class und der weiblichen Business Class, für das Catering sowie für das Entertainment und Konnektivität an Bord ausgezeichnet. Diese Fortschritte wurden durch die stark veränderte und aufgefrischte SAUDIA-Flotte untermauert. Im vergangenen Jahr wurden neue Flugzeuge in Dienst gestellt, die in allen Kabinenklassen neue Produkte anbieten.

Saudi-Arabien baut stetig auf sein ehrgeiziges Programm Vision 2030, das darauf abzielt, sein globales Luftfahrt- und Logistikzentrum auszubauen, über 100 Millionen Touristen anzuziehen und einen bedeutenden Anteil am Transitmarkt der Region zu erobern. In den letzten Jahren hat es Visum- und Reisebeschränkungen gelockert, in die Tourismusbranche investiert und ein unternehmensfreundliches Umfeld geschaffen.

SAUDIA, die nationale Fluggesellschaft des Königreichs, entwickelt sich ständig weiter, um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, indem sie ihren Gästen ein unvergleichliches Reiseerlebnis bietet, ohne dabei auf die Essenz der saudischen Kultur zu verzichten. Diese Auszeichnung bekräftigt SAUDIA's Engagement für ständigen Aufschwung und Wachstum während es sich auf eine Zukunft vorbereitet, in der Saudi-Arabien ein globales Reise- und Geschäftszentrum ist.

Informationen zu Saudi Arabian Airlines (SAUDIA):

Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) ist die nationale Fluggesellschaft des Königreichs Saudi-Arabien. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und ist eine der größten Fluggesellschaften des Nahen Ostens.

SAUDIA ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA) und der Arab Air Carriers Organization (AACO). Es ist seit 2012 eine der 19 Mitgliedsgesellschaften der SkyTeam-Allianz.

Für weitere Informationen über Saudi Arabian Airlines besuchen Sie bitte www.saudia.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637748/SAUDIA_Skytrax_award.jpg

Original-Content von: Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), übermittelt durch news aktuell