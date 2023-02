Piramal Pharma Limited

PIRAMAL PHARMA SOLUTIONS GIBT PRODUKTION DER ERSTEN CHARGEN PHARMAZEUTISCHER WIRKSTOFFE IN NEUER ANLAGE IN RIVERVIEW, MICHIGAN, BEKANNT

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Neue Produktionsstätte für die Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) und pharmazeutischer Wirkstoffe mit hoher Wirksamkeit (HPAPIs)

Unternehmen erhöht Produktionskapazität erheblich, um Kundennachfrage bedienen zu können

Höhepunkt des Projekts „PRIME Phase 1" – ein Investitionsprogramm in Höhe von 38 Millionen-Dollar, das 2021 begonnen wurde

Piramal Pharma Solutions, ein patientenorientiertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd (PPL, NSE: | BSE: 543635), gab heute bekannt, dass es mit der Produktion der ersten Chargen von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in neuen Reaktorsuiten in seiner Anlage in Riverview, Michigan, USA, begonnen hat.

Der Bau der Kapazitätserweiterung bei Riverview, der unter dem Namen „Projekt PRIME (Piramal River View Integrated Manufacturing Expansion) Phase 1" läuft, wurde im Mai 2021 gestartet. Der erste Produktionslauf ist der Höhepunkt einer Investition in Höhe von 38 Millionen US-Dollar für Ausrüstung und Baukosten. Die Anlage umfasst eine Fläche von rund 25.000 Quadratmetern und umfasst Produktion, Lager und unterstützende Versorgungsbetriebe. Sie ist leicht skalierbar, um zusätzliche Reaktorbuchten unterzubringen, die im Rahmen des Projekts PRIME Phase 2 geplant sind.

Die Technologie in der neuen Anlage bietet Reaktorkapazität von 10 kl und wird von einem Drucktrocknerfilter unterstützt. Die Reaktoren sind in der Lage, APIs mit einer hohen Leistungsfähigkeit und niedrigen Arbeitsplatzbelastungswerten (OELs) von >1 μg/m3 zu erzeugen.

Die anfänglichen Produktionschargen stellen den ersten Schritt in einem dreistufigen Prozess für die Entwicklung und Herstellung von Materialien für klinische Studien der Phase II dar. Im Rahmen des Programms skalieren Piramal-Techniker Material von 10-15 kg auf 75-80 kg.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer von Piramal Global Pharma, sagte: „Projekt PRIME Phase 1 zum Laufen zu bekommen, ist ein wichtiger Meilenstein für Piramal Pharma Solutions und das Team am Standort Riverview. Es bringt zusätzliche Kapazitäten in unser Nordamerika-Angebot ein, womit wir die aktuell hohe Nachfrage des Marktes nach APIs bedienen können. Es geht außerdem auf den Branchentrend ein, die Herstellung von Arzneimitteln im Inland anzusiedeln. In Verbindung mit der jüngsten Erweiterung unserer API-Fähigkeiten in Aurora, Kanada, glauben wir, dass wir bereit und in der Lage sind, den Markt mit sowohl potenten als auch nicht-potenten Arzneimittelwirkstoffen zu unterstützen, von klinischem bis zu kommerziellem Maßstab."

Die kürzlich abgeschlossene Erweiterung am API-Standort von Piramal in Aurora, Ontario, war Teil einer Kapitalinvestition in Höhe von 30 Millionen CAD. Das neue Werk verfügt über Produktions- und Versorgungsflächen von mehr als 10.000 Quadratmetern und umfasst zwei neue Reaktorsuiten mit zusätzlichen Filtrierungs- und Trocknungskapazitäten.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von APIs und fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet auch Dienstleistungen zur Entwicklung und Herstellung von Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper. Dies wurde durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.

Weitere Informationen: www.piramalpharmasolutions.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

Informationen zu Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) bietet ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen mit durchgängigen Produktionskapazitäten in 17 Einrichtungen weltweit und einem Vertriebsnetz in mehr als 100 Ländern. Zu PPL gehören: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Unternehmen für komplexe Generika für den Krankenhauseinsatz, und das India-Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt, geschlossen und einen Minderheitsanteil an Yapan Bio erworben. Im Oktober 2020 erhielt PPL eine Wachstumsinvestition von 20 % von der Carlyle Group.

Weitere Informationen: www.piramal.com/pharma | Facebook | Twitter | LinkedIn

Haftungsausschluss:

Piramal Pharma Limited unterbreitet vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, Marktbedingungen und anderer Erwägungen eine Bezugsrechtsemission seiner Aktien in naher Zukunft und beabsichtigt, einen Angebotsentwurf beim Securities and Exchange Board of India einzureichen.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1919834/Piramal_Pharma_Solutions_CEO.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-solutions-gibt-produktion-der-ersten-chargen-pharmazeutischer-wirkstoffe-in-neuer-anlage-in-riverview-michigan-bekannt-301749024.html

Original-Content von: Piramal Pharma Limited, übermittelt durch news aktuell