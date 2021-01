Sberbank

Sberbank/AI Alliance: Internationaler KI-Nachwuchswettbewerb nimmt Anmeldungen an

Moskau (ots/PRNewswire)

Der internationale Nachwuchswettbewerb AI 2021 nimmt Beiträge von Schülern entgegen. Organisiert von Sber gemeinsam mit den Unternehmen der AI Alliance. Der Wettbewerb hat das Ziel, künstliche Intelligenz bei Kindern und Jugendlichen populär zu machen sowie Kinder mit herausragenden KI-Talenten weltweit zu engagieren und zu fördern.

Die Teilnehmer treten in einem der 10 Bereiche an, darunter die Analyse von Erdbeobachtungsdaten, EdTech, Sicherheit, Empfehlungsdienste, Finanzen, Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge, Medizin usw. Die Online-Phase des Wettbewerbs beginnt am 31. Januar 2021 und besteht aus zwei Teilen: Zunächst stellen sich die Teilnehmer den Herausforderungen auf der Wettbewerbs-Website, dann nehmen sie an einer Teamrunde teil, bei der sie eine allgemeine Lösung vorschlagen und individuelle KI-Tests durchführen müssen. Während des gesamten Wettbewerbs werden die Teams von Weltklasse-Experten begleitet, die führende Unternehmen der Branche repräsentieren.

Herman Gref, CEO, Vorsitzender des Vorstands, Sberbank:

"Heutzutage sind Kinder schon von klein auf von neuen Technologien umgeben, was sie in die Lage versetzt, Bereiche wie künstliche Intelligenz schnell zu beherrschen. In einigen Ländern beginnt diese Ausbildung bereits im Kindergarten und in der Schule, während in Russland diese Praxis schnell an Bedeutung gewinnt. Studien zufolge werden diejenigen, die die Kompetenzen ihrer Berufe mit KI kombinieren, wie z. B. Data Scientists, zu den meistgejagten Spezialisten des 21. Jahrhunderts gehören. Das ist einer der Gründe, warum wir als AI Alliance Partner versuchen, das Potenzial unserer Unternehmen zu nutzen und mehr Möglichkeiten für Schüler, ihre Lehrer und Mentoren in Schulen und Universitäten zu schaffen. Ich bin mir sicher, dass unsere Bemühungen Russland in die Lage versetzen werden, in absehbarer Zeit ein führendes Land im Bereich der KI zu werden, und die Teilnehmer des Wettbewerbs werden sich an den besten Hochschulen einschreiben, Karrieren aufbauen und große Erfolge in diesem Bereich erzielen."

Der Wettbewerb ist offen für Schüler aus allen Ländern. Die Besten treffen sich im September 2021 in Moskau zum Finale des internationalen Wettbewerbs.

Ihren Eintrag können Sie hier einsenden: https://aiijc.com

