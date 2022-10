Realty ONE Group

REALTY ONE GROUP-ELITE FEIERT ERFOLG BEIM BASECAMP 2022 UND SPENDET 11.111 USD AN GEMEINNÜTZIGE ORGANISATION IN AUSTIN, TEXAS

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Die Realty ONE Group, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchise-Geber, hat in der vergangenen Woche im Fairmont Austin in Austin, Texas, ihre Elite-Führungskräfte, Makler/Eigentümer und Manager aus den USA und dem Ausland, zu ihrem alljährlichen Basecamp 2022 empfangen.

Der Tenor der zweitägigen Veranstaltung war optimistisch und positiv: Der weltweit tätige Franchisegeber konzentriert sich auf die hervorragenden Möglichkeiten, die sich für die Franchisenehmer der Realty ONE Group und ihre Immobilienprofis trotz eines aktuell schwierigen Immobilienmarktes bieten. Und wie für das Unternehmen üblich, spendete die Realty ONE Group über ihre 501(c)(3)-Non-Profit-Organisation ONE Cares die Summe von 11.111 USD an die örtliche Wohltätigkeitsorganisation Mobile Loaves & Fishes, die Obdachlosen hilft.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Branche zwar Marktzyklen und -veränderungen unterworfen ist, die Situation der Obdachlosen aber dieselbe bleibt – sie brauchen überall in diesem Land Hilfe", betonte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Es war keine Angst zu spüren – unsere Führungskräfte haben die richtige Einstellung, das richtige Coaching und eine anregende COOLTURE voller Ermutigung und Unterstützung durch Kollegen, um erfolgreich zu sein."

Am Basecamp 2022 nahmen auch die Branchenexperten Jack Miller, Präsident von T3Sixty, und Mike DelPrete, ein globaler Immobilien-Tech-Stratege und Mitarbeiter von Inman, teil. Die Realty ONE Group begrüßte außerdem Sergeant Dakota Meyer, einen Veteranen des Marine Corps, Träger der Medal of Honor und New York Times-Bestsellerautor. Alle drei Gastredner schlossen sich der Auffassung der Realty ONE Group an, dass die richtige Einstellung in diesem Markt den Unterschied zwischen denjenigen, die Erfolg haben, und denjenigen, die es schwer haben werden, ausmachen wird.

Die Realty ONE Group ist Weltklasse, Spitzenklasse und Branchenbester und wurde von der Franchise Business Review in diesem Jahr zu den Top 100 der rezessionssicheren Franchiseunternehmen gezählt. Außerdem belegte das Unternehmen auf der hart umkämpften Franchise 500 (R) -Liste 2022 von Entrepreneur den ersten Platz unter den Immobilien-Franchisegebern.

Die Realty ONE Group beschäftigt mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt auch in Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Singapur und Spanien.

Weitere Informationen finden Sie auf www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Wegbereiter der Branche, der mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner coolen Atmosphäre, technologischen Infrastruktur und hervorragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis das Immobilien-Franchising radikal verändert. Das Unternehmen ist rasch gewachsen und beschäftigt heute mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Spanien und Singapur. Die Realty ONE Group gehört laut REAL Trends zum besten einen Prozent des Landes und wurde vom Entrepreneur Magazine als die Nummer 1 (ONE) unter den Immobilienmarken ausgezeichnet. Die Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und eröffnet nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern neue Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/realty-one-group-elite-feiert-erfolg-beim-basecamp-2022-und-spendet-11-111-usd-an-gemeinnutzige-organisation-in-austin-texas-301656029.html

Original-Content von: Realty ONE Group, übermittelt durch news aktuell