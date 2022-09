Realty ONE Group

REALTY ONE GROUP ERÖFFNET EINE NIEDERLASSUNG IN BOLIVIEN

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber unserer Zeit, hat die Franchiserechte an einen neuen Eigentümer im südamerikanischen Land Bolivien verkauft, während das dynamische, auf COOLTURE ausgerichtete Unternehmen seine weltweite Expansion fortsetzt.

Paul Viscarra und Fernando Barba, Freunde aus Kindertagen, die fast ihr ganzes Leben lang Geschäftspartner waren, sind die neuen Eigentümer, die die einzigartigen Vorteile der Marke, des Business Coachings und des rezessionssicheren Geschäftsmodells der Realty ONE Group in dieses florierende Land bringen werden.

„Paul und Fernando sind erfolgreiche Geschäftsleute - und hingebungsvolle Familienväter -, die genau das sind, was wir bei strategischen Partnern für unsere globale Expansion suchen", so sagte Kuba Jewgieniew , CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Sie glauben an das, was wir geschaffen haben und wissen, dass es in Bolivien nichts Vergleichbares zur Marke Realty ONE Group gibt."

„Wir glauben fest daran, dass sich nicht nur unser Leben verändern wird, sondern auch das Leben der bolivianischen Immobilienfachleute und der Bürger, denen wir dienen" , sagte der neue Mitinhaber Paul Viscarra.

„Unser EINZIGES Ziel wird es sein, mit unserer kombinierten Geschäfts- und Immobilienerfahrung so viele Menschen zu beeinflussen und die COOLTURE der Realty ONE Group und ihr Engagement für die Gemeinschaft in unser Land zu bringen" , sagte Miteigentümer Fernando Barba.

In diesem Jahr wurde die Realty ONE Group von Franchise Business Review in die Top 100 der rezessionssicheren Franchisesysteme aufgenommen und belegte den ersten Platz unter den Immobilien-Franchisegebern in der wettbewerbsintensiven Entrepreneur's 2022 Franchise 500 (R) Liste.

Die Realty ONE Group verfügt heute über mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt auch in Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Singapur und Spanien.

Mehr Informationen unter www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen hat sich schnell entwickelt und umfasst heute mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Spanien und Singapur. Die Realty ONE Group gehört laut REAL Trends zu den besten ein Prozent der Nation und wurde vom Entrepreneur Magazine als die Nummer EINS unter den Immobilienmarken anerkannt. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.

