Realty One Group eröffnet Büros in Costa Rica

Die Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der aktuell am schnellsten wachsenden Franchise-Geber, hat die Franchise-Rechte an einen neuen Eigentümer in Spanien verkauft, der die dynamische COOLTURE, das Branding, Coaching und das einzigartige Geschäftsmodell des Unternehmens in das florierende Land bringen will.

Sergio E. Gonzalez, ein Unternehmer mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Immobilienbranche und seit 30 Jahren im Land ansässig, will schnell ambitionierte Immobilienfachleute rekrutieren und die Türen zu neuen Büros in Costa Rica öffnen, das für die Realty ONE Group ein strategisches Tor zur Expansion nach Südamerika ist.

"Wir haben einen weiteren leidenschaftlichen und dynamischen Eigentümer gefunden, der genau wie wir daran glaubt, Türen zu neuen, wirkungsvollen und erfolgreicheren Karrieren für Immobilienprofis zu öffnen und WOW-Erlebnisse für Käufer und Verkäufer zu schaffen" sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group.

"Die Realty ONE Group bietet mir die Möglichkeit, mehr Immobilienfachleuten zu helfen und mit einem Geschäftsmodell und einer Marke, die absolut Sinn machen, unglaublich wettbewerbsfähig zu sein", sagte Gonzalez, der ein aktives Vorstandsmitglied und Präsident des Ethik-Tribunals in Costa Rica ist.

Realty ONE Group International hat stark in seine Infrastruktur investiert, um bestehenden und zukünftigen Franchisenehmern außergewöhnlichen Service und Support zu bieten. Das Unternehmen entwickelt alle Aspekte seines Geschäfts weiter, einschließlich der firmeneigenen Plattformen wie zONE, ONE University und ONE Support, und bereitet sich darauf vor, 100.000 Immobilienprofis rund um den Globus zu unterstützen.

The UNBrokerage hat mehr als 16.000 Immobilienprofis in mehr als 300 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und hat vor Kurzem bekannt gegeben, die Franchise-Rechte an Singapur und Spanien verkauft zu haben.

