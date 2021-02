Quali

Quali erweitert AWS Beziehung

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Die Quali CloudShell-Plattform ergänzt Amazon EKS Kontrollrichtlinien, Implementierung bester Verfahren und neue vereinfachte Optionen zum Kauf von AWS.

Quali, die Gesellschaft der Infrastrukturautomatisierung in Scale gab heute bekannt, dass sich die Fähigkeit der CloudShell Colony Anwendungsumgebungen aufgrund des Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) zu definieren, bereitzustellen und zu verwalten, erheblich verbessert hat.

Qualis einzigartige Cloud-Automatisierungsplattform bietet diese zeitsparende Lösung, welche Amazon EKS-Entwicklern mehr Freiraum als je zuvor gestattet, sich auf die Erstellung ausgezeichneter Software zu konzentrieren, statt diese Zeit für die Konfigurierung von Infrastruktur-Texbausteinen zu verwenden.

"Die Übernahme von Kubernetes, insbesondere von Amazon EKS, hat einen kritischen Wendepunkt herbeigeführt", sagte Edan Evantal, Chief Product Officer bei Quali. "Während unsere Kunden die Nutzung von Amazon EKS in mehreren Entwicklungsprojekten und während des gesamten Entwicklungszyklus' skalieren, verlassen sie sich auf Colony, um Kontrollrichtinien bereitzustellen und die Implementierung bester Verfahren sicherzustellen."

Der einzigartige Ansatz von CloudShell Colony, Anwendungen zu erschaffen und sie dann als wiederverwendbare Bausteine zu verwenden, bietet Unternehmen Service-Levels über Amazon EKS hinaus. Um Projekte auf Amazon EKS zu entwickelt, werden DevOps und Anwendungsteams CloudShell Colony als Cloud-Automatisierungsplattform verwenden, welche Umgebungen definiert und bereitstellt, die alle Aspekte des Softwareentwicklungszyklus' von der Entwicklung bis zur Produktion umfasst.

Zusätzlich zu den Kontrollrichtlinien von Amazon EKS kündigte Quali einen neuen Modernisierungsworkshop und neue Unternehmensrabatte an. Quali kündigte im vergangenen Monat neue Finanzierungen von 54 Mio. USD an, um Innovationen voranzutreiben, den wachsenden Kundenstamm auszubauen, neue Partnerschaften zu entwickeln, seine Position auf dem Markt zu stärken und das Quali-Team zu vergrößern.

Neuer CloudShell Colony AWS-Modernisierungsworkshop

AWS-Kunden, die mehr über die Cloud-Automatisierungsfunktionen von CloudShell Colony erfahren möchten, können diese Kenntnisse jetzt im AWS Modernisierungs-Workshop vertiefen. Im eigenen Rhythmus erhalten Nutzer Lektionen zu Themen, welche die Produktivität der Entwickler durch Self-Service- und DevOps-fähige Integrationen steigern und die Cloud-Kosten durch Automatisierung besser verwalten und bereitstellen sollen.

Neue Beschaffungsoptionen über AWS Marketplace Private Offers / EDP (Enterprise Discount Pricing)

Qualis leichte Geschäftsabwicklung geht über die intuitive CloudShell-Plattform und die hilfreichen Schulungsoptionen hinaus. AWS Marketplace -Kunden können bei Quali auch über AWS Marketplace Private Offers / EDP einkaufen. Eine gratis CloudShell-Testversion ist ebenfalls verfügbar.

Informationen zu Quali

Quali hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen bietet die führende Plattform für Infrastructure Automation at Scale (Infrastrukturautomatisierung in Scale). Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönte CloudShell-Plattform von Quali, um Self-Service- und On-Demand-Automatisierungslösungen zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.quali.com/ und folgen Quali auf Twitter und LinkedIn.

Original-Content von: Quali, übermittelt durch news aktuell