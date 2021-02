Quali

Quali erweitert sein Führungsteam mit wichtigen Neueinstellungen

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Nur wenige Wochen nach der Ankündigung einer neuen Investition in Höhe von 54 Millionen US-Dollar gibt Quali die Erweiterung seines Teams um sehr erfahrene Führungskräfte sowie neue Ingenieure und Entwickler bekannt.

Quali, das Unternehmen für Infrastructure Automation at ScaleTM, gab heute die Einstellung von drei wichtigen Vice Presidents und den Fortschritt beim Ausbau des Technologieentwicklungsteams bekannt, um Innovationen zu beschleunigen und das Marktwachstum fortzusetzen.

Nach der kürzlichen Ankündigung von Investitionen in Höhe von 54 Millionen US-Dollar baut Quali sein Team schnell aus, um die enorme Nachfrage nach seiner CloudShell-Plattform zu erfüllen. Die CloudShell von Quali vereinfacht die Cloud-Infrastruktur und macht sie für die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung zugänglich und sicher, was die digitale Transformation beschleunigt. Die Vergrößerung des Quali-Teams ist Teil eines umfassenderen Plans, seinen Kunden bei der Bewältigung der Komplexität ihrer Infrastruktur zu helfen. Unternehmen, die die einfache Self-Service-Automatisierung von Quali nutzen, sind in der Lage, die Zeit und das Talent ihrer Technologie-Teams freizusetzen, so dass sie mehr Wert durch die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von Anwendungen liefern können.

"Die Verstärkung unseres Führungsteams durch diese Neueinstellungen wird uns dabei helfen, unsere Lösungen für die Infrastrukturautomatisierung weiter zu skalieren, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen", so Lior Koriat, CEO von Quali. "Jeder dieser neuen Führungskräfte bringt eine breite und tiefe Erfahrung mit, die dazu beitragen wird, unsere gesamte Organisation mit Energie zu versorgen, um unseren Schwung aufrechtzuerhalten und mit unserem anhaltenden Wachstum im Markt Schritt zu halten."

Der Bedarf an zusätzlichen Führungskräften, Ingenieuren und Entwicklern ist eine Reaktion auf ein Rekordjahr, neue Kunden und Investitionen und wird Quali dabei helfen, Automatisierung für die breite Masse zugänglich zu machen. Die drei neuen Führungskräfte sind:

- Phillip Cockrell , neuer Vice President of Business Development, bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Vertriebsleitung mit, nachdem er seine Karriere auf der technischen Seite des Unternehmens als technischer Leiter begonnen hat. Zuletzt arbeitete er als Executive Lead für den kommerziellen Vertrieb bei Polyverse Corp. und leitete zuvor als Vice President bei SUSE Allianzen, wo er die Beziehungen zu strategischen Partnerschaften wie Microsoft Azure, IBM und SAP vorantrieb. "Die Zusammenführung des Ökosystems und das Schmieden strategischer Partnerschaften zwischen Quali und Branchenführern wird es den Kunden ermöglichen, die Herausforderungen der Infrastrukturkomplexität zu lösen und das Quali-Geschäft gemeinsam mit unseren Partnern schnell zu skalieren", sagte er. "Ich bin begeistert, ein Teil dieser bemerkenswerten Reise zu sein." - Naama Sapir , neuer Vice President of HR, ist eine sehr erfahrene Führungskraft im Bereich Human Resources, die Personalstrategien für globale Unternehmen und Managementteams leitet. Sie bringt über 16 Jahre Erfahrung in der Personalführung mit und war zuletzt als VP of HR für AnyClip, Earnix und N-trig tätig. "Ich bin begeistert, diesem großartigen Team beizutreten und freue mich darauf, mit einer großartigen Kultur dazu beizutragen, Quali zum bevorzugten Arbeitgeber für Innovatoren zu machen", sagte sie. - David Williams , neuer Vice President of Product Strategy, bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Produktführung mit und ist ein ehemaliger Gartner-Forschungsanalyst für aufstrebende Technologiemärkte. Darüber hinaus arbeitete er in leitenden Positionen im Produktmanagement bei verschiedenen Unternehmen, darunter Digital.ai, IBM, BMC und CA Technologies. David ist auch als Vorstandsmitglied für Technologieunternehmen tätig. "Es ist selten, dass man die Gelegenheit bekommt, bei einem wirklich innovativen Softwareunternehmen einzusteigen, das sich darin bewährt hat, die technologischen Herausforderungen zu lösen, die Unternehmen daran hindern, erfolgreich die agilen und kontinuierlichen Verbesserungspraktiken einzuführen, die erforderlich sind, um den Anforderungen ihres Geschäfts gerecht zu werden", sagte er.

Zusätzlich zu den Einstellungen von Führungskräften erweitert Quali sein Team von Ingenieuren und Entwicklern mit aggressiven Einstellungszielen in diesen Bereichen und plant, seine Mitarbeiterzahl im kommenden Jahr nahezu zu verdoppeln. Quali wird voraussichtlich mehrere neue Positionen in seinen neuen Büros in Austin und Tel Aviv sowie in den USA, Europa und Asien besetzen. Weitere Informationen zu offenen Stellen finden Sie unter https://www.quali.com/about-us/careers/.

Informationen zu Quali

Quali hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen bietet die führende Plattform für Infrastructure Automation at Scale. Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönte CloudShell-Plattform von Quali, um Self-Service- und On-Demand-Automatisierungslösungen zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.quali.com/ und folgen Sie Quali auf Twitter und LinkedIn.

