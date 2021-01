Antzertech

Antzertech stellt seine GNSS-Erweiterungskarten für eine zentimetergenaue Navigation vor

Antzertech, ein Anbieter von Internet of Vehicles (IoV)- und Telematiklösungen mit Sitz in Taiwan, kündigt seine hochpräzise GNSS-Erweiterungskarte an, mit der eine Genauigkeit im Zentimeterbereich erreicht werden kann. Das Produkt ist im Mini-PCIe-Formfaktor mit u-blox ZED F9P/F9R GNSS-Modul konzipiert, das einfach in ein Embedded-System integriert werden kann, so dass eine kompakte Lösung entsteht. Die einzigartige CAN-zu-ADR-Technologie von Antzertech dehnt den Einsatzbereich auf Tunnel und Straßenschluchten aus, in denen der Empfang von Satellitensignalen schlecht oder nicht möglich ist.

Präzision im Zentimeterbereich ermöglicht neue Anwendungen

Die gut etablierte drahtlose Netzwerkinfrastruktur und die Technologie der künstlichen Intelligenz machen viele neue Anwendungen möglich und verbessern auch die Sicherheit und Effizienz bestehender Anwendungen. Zu diesen Anwendungen zählen z.B. die Navigation von Bodenrobotern für Feldinspektionen, die Navigation von Fahrzeugen auf Fahrbahnniveau sowie die Navigation von schweren Maschinen, automatischen Landmaschinen und Eisenbahntransporten, die alle eine Lokalisierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich erfordern.

Die ANNA-F9 High Precision GNSS Mini-PCIe Karte von Antzertech bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, eine hohe Lokalisierungsgenauigkeit für die Anwendungen zu erreichen. Sie integriert die u-blox ZED-F9 Empfängerplattform und bietet Multiband-GNSS- und RTK-Navigation. Die ANNA-F9-Serie unterstützt RTCM-formatierte Korrekturen und zentimetergenaue Navigation von lokalen Basisstationen oder virtuellen Referenzstationen (VRS) in einem Netzwerk-RTK-Setup aus. Darüber hinaus ist das GNSS-Modul zur Aufrüstung für zukünftige Korrekturdienste vom Typ SSR verfügbar und eignet sich damit auch für den Massenmarkt.

Die ANNA-F9-Serie verfügt über optionale Konfigurationen einschließlich einer 3D-Inertialmesseinheit (IMU), die die Technologie der Koppelnavigation unterstützt: UDR (Untethered Dead Reckoning), ADR (Automotive Dead Reckoning) oder die patentierte CAN-zu-ADR-Lösung von Antzertech. Zusätzlich ist sie mit 3D-Gyroskop, 3D-Beschleunigungsmesser und 3D-Magnetometer ausgestattet und daher auch für Benutzer geeignet, die den Betrieb der Maschine überwachen müssen. Innerhalb einer kompakten Mini-PCIe-Karte bietet die ANNA-F9 nicht nur eine optimale Lokalisierungsgenauigkeit und reichhaltige Funktionen, sondern lässt sich darüber hinaus auch sehr einfach in ein eingebettetes System integrieren.

Antzertech ist eine Tochtergesellschaft von Innodisk. Unter Nutzung des integrierten Vertriebsnetzes und Supports der Innodisk Gruppe bieten wir unseren Kunden weltweit umfassende Produkte und Dienstleistungen an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Vertriebsmitarbeiter von Antzertech unter +886-2-7729-9223 Durchw.2923 oder sales@antzer-tech.com

Über Antzertech

Das 2015 gegründete Unternehmen Antzertech hat sich der Innovation verschrieben und verfügt über außergewöhnliche Fachkenntnisse in den Bereichen CAN-Bus (RAW CAN, OBDII, J1939), J1708, GNSS-Navigation, Koppelnavigation, Bewegungssensoren und drahtlose Kommunikation.

Mit umfassenden Hardware-, Software- und Systemintegrationskenntnissen sowie profunder Erfahrung zielt Antzertech darauf ab, vertrauenswürdige und vorteilhafte Lösungen für Ortung, Telematik, Anlagenüberwachung, unbemannte Fahrzeugsysteme und IoV/ IoT-Anwendungen anzubieten.

