Enghouse Networks geht Partnerschaft mit Access Communications ein, um TV-Dienste der nächsten Generation in ganz Kanada zu ermöglichen

Markham, Ontario (ots/PRNewswire)

Enghouse Networks hat heute eine Partnerschaft mit der Access Communications Co-operative aus Regina, Saskatchewan, bekannt gegeben, um einen vollständig gehosteten TV-Service der nächsten Generation für kanadische Service Provider anzubieten.

Service-Provider rüsten ihre TV-Plattform aus zwei Hauptgründen auf: Kosteneffizienz und die Möglichkeit, den Verbrauchern ein besseres Benutzererlebnis zu bieten. Bislang bedeutete der Einsatz solcher Lösungen erhebliche Investitionskosten, Verzögerungen bei der Umsatzsteigerung und ein hohes Risiko.

Die Enghouse TV-Lösung bietet Betreibern einen hochmodernen TV-Service für ihre Kunden mit geringen Anlaufkosten, schneller Umsatzentwicklung und geringem Einsatzrisiko. Damit ist eine Lösung der nächsten Generation für kleine und mittelständische Betreiber in ganz Kanada leicht zu erreichen.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Enghouse Networks, um eine sichere und kundenorientierte Videolösung zu liefern", so Jeffrey De Sarno, CTO von Access Communications. "Als Genossenschaft sind wir bestrebt, den Gemeinden, die wir bedienen, außergewöhnliche Unterhaltungsdienstleistungen zu bieten. Wir bieten unseren Abonnenten jetzt ein umfassendes TV-Erlebnis, und diese Initiative ermöglicht es anderen Betreibern landesweit, Videolösungen anzubieten, die ebenso robust und sicher sind."

Die Lösung bietet Betreibern Zugang zu über 200 Live-TV-Kanälen, Catch-up- und Restart-Diensten, Netzwerk-DVR und umfassenden On-Demand-Inhalten. Der Dienst ist in hohem Maße konfigurierbar, so dass die unterschiedlichsten Marktsegmente problemlos angesprochen werden können.

"Die Enghouse-Lösung bietet Betreibern die Möglichkeit, Marktsegmente mit hochwertigen TV-Diensten anzusprechen", sagt Sunil Diaz, General Manager von Enghouse Networks. "Durch die Partnerschaft mit Access Communications können wir diese Dienste zu einer unübertroffenen Zeit bis zum Umsatz und mit einem geringen Implementierungsrisiko anbieten. Wir haben bereits eine Reihe von Betreibern für den Dienst registriert und erwarten, dass sich weitere in den kommenden Monaten anschließen werden."

Informationen zu Access Communications

Access Communications Co-operative ist eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Saskatchewan und bietet zuverlässige und erschwingliche Internet-, Fernseh-, Telefon- und Sicherheitsdienste. Was Access mit Sitz in Regina einzigartig macht, ist das Engagement des Unternehmens in den Gemeinden, die es bedient, insbesondere durch die AccessNow TV-Community-Kanäle.

Access begann 1978, Kunden zu bedienen. Seitdem ist sie zu einer provinzweiten Genossenschaft herangewachsen, die über 235 Gemeinden und 170.000 Quadratkilometer ländlicher Gebiete in Saskatchewan versorgt. Als gemeinnützige Genossenschaft investiert Access 100 % seiner Einnahmen wieder in die Gemeinden und ländlichen Gebiete, in denen das Unternehmen tätig ist. Um mehr über die Genossenschaft zu erfahren, besuchen Sie www.myaccess.ca.

Informationen zu Enghouse Networks

Enghouse Networks ist ein zuverlässiger globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie und -lösungen. Unser Ziel ist es, erfolgreich Lösungen zu liefern, die die digitale Transformation ermöglichen und letztlich eine vernetzte globale Gemeinschaft schaffen. Vom Edge bis zur Cloud ermöglichen unsere Anwendungen Kommunikations- und Medienunternehmen der nächsten Generation, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden sowie Versorgungsunternehmen zuverlässig die Planung, das Design, das Engineering, die Überwachung, den Schutz und die Vereinfachung komplexer Netzwerke in einem herstellerunabhängigen 5G-, IoT-, Cloud-, KI-, NFV- und SDN-Ökosystem. Das Technologieportfolio von Enghouse Networks umfasst Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, Business Support Systems (BSS), Operations Support Systems (OSS) und digitale Transformation. Für weitere Informationen besuchen Sie www.enghousenetworks.com. Enghouse Networks ist eine Geschäftseinheit von Enghouse Systems Ltd. in Markham, Ontario.

