Precision Medicine Group

Precision Medicine Group erweitert mit der Akquisition von Project Farma ihre Kompetenz in der Zell- und Gentherapie deutlich

Bethesda, Md. (ots/PRNewswire)

FÜHRENDES UNTERNEHMEN FÜR BIO-ENGINEERING UND PRODUKTIONSDIENSTLEISTUNGEN KATALYSIERT DIE MARKTEINFÜHRUNG VON PRECISION'S ZELL- UND GENTHERAPIE-ANGEBOT "PRECISION ADVANCE", DAS AUF DIE EINZIGARTIGEN ANFORDERUNGEN VON ZELL- UND GENTHERAPIE-INNOVATOREN - VON DER ENTWICKLUNG BIS ZUR KOMMERZIALISIERUNG - ABGESTIMMT IST

Die Precision Medicine Group ("PMG") gab heute die Übernahme von Project Farma bekannt, einem auf Patienten fokussierten Bioengineering-Dienstleistungsunternehmen, das Life-Science-Innovatoren bei der Herstellung und dem Scale-up von neuartigen Therapien unterstützt. Project Farma bietet Precision eine marktführende Expertise in der Herstellung von lebensverändernden Medikamenten, mit einem einzigartigen Fokus auf den schnell wachsenden Bereich der Zell- und Gentherapie. Die spezielle Expertise von Project Farma wird die End-to-End Zell- und Gentherapie-Fähigkeiten von Precision perfekt ergänzen, um die Entwicklung und Kommerzialisierung zu unterstützen.

Unter der Leitung der Geschäftsführer Anshul Mangal, John Khoury und Tony Khoury hat sich Project Farma als weltweit führendes Unternehmen bei der Planung und Umsetzung komplexer Biomanufacturing-Strategien und -Anlagen für Kunden profiliert, die von Start-up-Biotechnologieunternehmen bis hin zu globalen biopharmazeutischen Unternehmen und akademischen medizinischen Zentren reichen. Project Farma hat mehr als ein Dutzend Produktionsanlagen mit einem Investitionsvolumen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar errichtet (darunter einige der führenden FDA-zugelassenen Zell- und Gentherapeutika).

Mark Clein, CEO der Precision Medicine Group, kommentierte die Übernahme: "Seit 2013 hat Precision über 70 % der von der FDA zugelassenen Zell- und Gentherapien unterstützt und ist jetzt noch besser positioniert, um die Hunderte von therapeutischen Neuheiten zu unterstützen, die auf den Markt kommen. Mit unserer Akquisition von Project Farma ist Precision das einzige Life-Science-Dienstleistungsunternehmen mit echten End-to-End-Fähigkeiten in der Zell- und Gentherapie."

Project Farma zu Precision for Medicine gehören, dem Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungszweig von PMG. Chad Clark, Präsident von Precision for Medicine, erklärt zu der Übernahme: "Auf dem heutigen hart umkämpften und kritisch beäugten Markt für neuartige Therapien kann die Gewährleistung einer sicheren, skalierbaren und qualitativ hochwertigen Produktionskapazität den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Project Farma ist der Experte, wenn es darum geht, die optimale Fertigungsstrategie zu definieren und zu entwickeln und maßgeschneiderte Lösungen zu implementieren. Diese essentielle Fähigkeit wird nun durch die umfassenden Zell- und Gentherapiedienstleistungen, die durch Precision ADVANCE verfügbar sind, erweitert und genutzt."

Anshul Mangal teilte mit: "Wir freuen uns, dem Zell- und Gentherapie-Kollektiv von Precision beizutreten und die vernetzten Dienstleistungen zu nutzen, um die Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von neuartigen Therapien zu beschleunigen." Tony Khoury fügte hinzu: "Wir sind uns bewusst, dass Precision ADVANCE eine unglaubliche Gelegenheit bietet, die nächste Generation von Medikamenten zu fördern und die gemeinsame Mission von Project Farma und Precision zu unterstützen, so viele Patienten und Familien wie möglich positiv zu beeinflussen."

Um mehr über die innovativen Biomanufacturing- und Validierungsdienstleistungen von Project Farma zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website unter projectfarma.com.

Um mehr über Project Farma und die End-to-End-Fähigkeiten von Precision ADVANCE, dem Zell- und Gentherapie-Kollektiv, zu erfahren, besuchen Sie bitte precisionmedicinegrp.com/advance.

Über die Precision Medicine Group

Die 2012 gegründete Precision Medicine Group ist ein spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen, das neuartige Ansätze in der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung unterstützt. Precision bietet eine integrierte Infrastruktur, die Pharma- und Life-Science-Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte im Zeitalter der Präzisionsmedizin unterstützt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bethesda, Maryland und Niederlassungen gibt es in ganz Nordamerika und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter precisionmedicinegrp.com.

Über Precision for Medicine

Precision for Medicine ist die erste biomarkergesteuerte Dienstleistungsorganisation für die klinische Forschung, die Life-Science-Unternehmen bei der Verwendung von Biomarkern unterstützt, die für eine präzisere und effektivere Ausrichtung der Patientenbehandlung unerlässlich sind. Precision wendet neuartige Biomarker-Ansätze in der klinischen Forschung an, die die Durchführung klinischer Studien mit fundierten wissenschaftlichen Kenntnissen, Laborexpertise und fortschrittlicher Datenwissenschaft verbinden. Diese Konvergenz von Studien, Laboren und Datenwissenschaften führt zu einer schnelleren klinischen Entwicklung und Zulassung. Precision for Medicine gehört zu Teil der Precision Medicine Group, die mit über 2.100 Mitarbeitern an 35 Standorten in den USA, Kanada und Europa vertreten ist. Weitere Informationen finden Sie unter PrecisionForMedicine.com.

Über Project Farma

Project Farma ist ein Beratungsunternehmen für die Strategie und Umsetzung von Biomanufacturing. Die Dienstleistungen von Project Farma umfassen die Bereitstellung einer technischen Betriebsstrategie, wie z. B. Pipeline-Evaluierung und -Mobilisierung, Make vs. Buy sowie GMP-Infrastruktur und -Anlauf. Sie umfassen auch die Umsetzung der Strategie durch das Management von Kapitalprojekten, die Auswahl und das Management von CDMOs, Technologietransfers und den Bau von Anlagen sowie die Bereitstellung von Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Automatisierung, Validierung, Qualität, Zuverlässigkeit und Wartung. Zu den Kunden von Project Farma gehören Startups, etablierte Life-Science-Unternehmen, Organisationen für neuartige Therapien, Universitäten, Krankenhäuser, Regierungsbehörden, Finanzinstitute, gemeinnützige Organisationen und CROs/CMOs. Weitere Informationen finden Sie unter projectfarma.com.

Über Precision ADVANCE, das Zell- und Gentherapie-Kollektiv

Precision ADVANCE ist eine fokussierte Sammlung von miteinander verbundenen Dienstleistungen und Teams, die einzigartig positioniert sind, um die komplexen klinischen, regulatorischen, produktionstechnischen und kommerziellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Markteinführung der Zell- oder Gentherapie zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter precisionmedicinegrp.com/advance.

Pressekontakt:

Louis Landon, Medienarbeit der Precision Medicine Group

310-984-7707

louis.landon@precisionformedicine.com

Original-Content von: Precision Medicine Group, übermittelt durch news aktuell