Wirecard AG

Wirecard gewinnt Singapurs beliebteste Gourmet-Restaurantkette als Kunden für digitale Zahlungen und ermöglicht eine reibungslose Customer Journey

Aschheim (München)/Singapur (ots)

- Die Paradise Group betreibt über 100 Gourmet-Restaurants in ganz Asien - Wirecard wird alle digitalen Transaktionen mit den gängigsten Kredit- und Debitkarten in Singapur über eine Unified POS-Lösung abwickeln - Kunden in Singapur können nun ihre bevorzugte Payment-Methode für ein nahtloses Checkout-Erlebnis wählen, einschließlich QR-Code Zahlung

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und die Paradise Group, eine der beliebtesten Restaurantketten in Singapur, optimieren die digitalen Zahlungsprozesse für Kunden des Gastronomen. Mit dieser Kooperation wird Wirecard alle Kredit- und Debitkartentransaktionen in Singapur über eine Unified POS-Lösung abwickeln. Kunden in Singapur werden von mehr Flexibilität und Zahlungsoptionen einschließlich per QR-Code profitieren. Gemeinsam ermöglichen die Paradise Group und Wirecard eine State-of-the-Art Customer Journey.

Essen gehen ist ein wichtiger Trend in Singapur - rund 55 Prozent der Singapurer essen wöchentlich in Restaurants und rund 24 Prozent tun dies täglich, so die jüngsten Zahlen von Nielsen. Im Vergleich dazu haben vor fünf Jahren 37 Prozent der Menschen ein- bis zweimal pro Woche auswärts gegessen. Mit über 100 Filialen in ganz Asien ist die Paradise Group eine der beliebtesten Restaurantketten in Singapur, die für ihre innovativen und einzigartigen Gastronomiekonzepte bekannt ist. Zu den Marken der Restaurantgruppe gehören unter anderem Taste Paradise, Beauty in The Pot und Paradise Dynasty. Die Kette hat Niederlassungen in Singapur, Malaysia, Indonesien, China, Japan, Hongkong, Taiwan, den Philippinen und Myanmar.

"Wir freuen uns sehr, dass die Paradise Group uns als ihren bevorzugten Zahlungspartner ausgewählt hat", sagt Alson Lau, Head of Business Development APAC bei Wirecard. "Dies ist ein Beweis für unsere Kompetenz im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs in der Lebensmittel- und Getränkebranche und unser Verständnis der wechselnden Anforderungen der Händler sowie der Konsumenten. Wir sind stolz darauf, unsere Zahlungstechnologie bei der Paradise Group einzusetzen, damit ihre Kunden von größerer Flexibilität und Auswahl profitieren können, wenn sie in einem der Restaurants in Singapur speisen".

"Unsere Kunden nutzen heute zunehmend kontaktlose Zahlungsmethoden, und es ist wichtig für uns, sicherzustellen, dass sie in der Lage sind, schnell, einfach und mit ihrer bevorzugten Payment-Methode zu bezahlen", sagt Lin Sifang, Senior Marcom Manager bei der Paradise Group. "Als Pionier in der Zahlungsabwicklung ist Wirecard der ideale Partner für uns, um das reibungslose Payment-Erlebnis zu bieten, das den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Dank der digitalen Plattform von Wirecard sind wir in der Lage, unseren Workflow zu optimieren, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und damit auch das Kundenerlebnis. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Wirecard beim globalen Ausbau unseres Geschäfts."

Mehr über das schnelle Lifestyle der Singapurer erfahren Sie in diesem Video: https://youtu.be/8IHn0-Ww60A

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über Paradise Group:

Paradise Group Holdings Pte Ltd ist eine in Singapur ansässige Restaurantgruppe, die 2008 von zwei Direktoren, Eldwin Chua, Chief Executive Officer, und seinem Bruder, Edlan Chua, Chief Operating Officer, gegründet wurde. Seit der Eröffnung der ersten Filiale im Jahr 2002 hat die Paradise Group ein Imperium für Lebensmittel und Getränke mit 13 Marken in Singapur und Asien aufgebaut. Zu den bisherigen Marken gehören Taste Paradise, Paradise Teochew, Seafood Paradise, Beauty in The Pot, Paradise Dynasty, Canton Paradise, Paradise Classic, Lè Fish Restaurant, Lè Roast Chicken, LèTen, Paradise Hotpot, ParaThai, Le Shrimp Ramen, LeNu und One Paradise, ein Gastronomiekonzept der Paradise Group. Die Gruppe betreibt derzeit fast 50 Restaurants in Singapur und über 60 Restaurants im Ausland in Malaysia, Indonesien, China, Japan, Hongkong, Taiwan, den Philippinen und Myanmar. Weitere Informationen finden Sie unter www.paradisegp.com

Pressekontakt:

Wirecard-Medienkontakt:

Wirecard AG

Jana Tilz

Tel.: +49 (0) 89 4424 1363

E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



Paradise Group Medienkontakt:

Lin Sifang

Tel.: +65 6487 6489

E-Mail: sifang@paradisegroup.com.sg

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell