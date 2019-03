Wirecard AG

Wirecard und MBILLS bieten jetzt voll digitale Zahlungen via Garmin Pay

mBills-App ist die mobile Zahlungslösung von Petrol, dem größten Energieunternehmen und Einzelhändler Sloweniens

Aschheim (München) / Ljubljana (ots)

Wirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und das slowenische FinTech-Unternehmen MBILLS bieten Benutzern der Mobile Wallet App mBills nun auch Garmin Pay als weitere Zahlungsoption und sorgen damit für mehr Wahlfreiheit und Benutzerfreundlichkeit beim digitalen Bezahlen. Die mehr als eine halbe Million mBills-Kunden können nun ihre digitale Debit-Karte, die mit ihrem mobilen Wallet verbunden ist, zu Garmin Pay hinzufügen und weltweit an Verkaufsstellen und online bezahlen.

Das Unternehmen MBILLS gehört mehrheitlich zu Petrol, dem größten Energie- und Einzelhändler in Slowenien mit rund 5,4 Milliarden Euro Jahresumsatz. In Slowenien erfolgen rund 80 Prozent der Zahlungen noch in bar, so dass ein großes Potenzial für digitale und mobile Zahlungen besteht. MBILLS ist das erste slowenische FinTech-Unternehmen, das Zahlungen mit Garmin Wearables ermöglicht.

Mag. Primoz Zupan, Direktor von MBILLS, sagt: "Durch die Verbindung unserer mBills-App mit Garmin Pay bieten wir unseren Kunden ein noch größeres Spektrum an Devices, mit denen sie zahlen können, und sorgen damit für mehr Flexibilität und Freiheit. Die bewährte Expertise von Wirecard im Bereich Mobile Payments nicht nur per Smartphone, sondern auch mit Wearables, war ausschlaggebend für die Markteinführung dieser neuen Zahlungsoption."

Boris Bongartz, Head of Sales, Digital Goods, bei Wirecard, fügt hinzu: "Mobile Zahlungen werden aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität weltweit immer beliebter. Indem wir das Hinzufügen von digitalen mBills-Karten zu Garmin Pay ermöglichen, brauchen Konsumenten weder ein Portemonnaie noch ein Smartphone bei sich zu tragen - so treiben wir die Nutzung digitaler Zahlungslösungen voran und machen es für slowenische Verbraucher einfacher, unterwegs zu bezahlen."

Wirecard und MBILLS bieten damit eine vollwertige, mobile und digitale Payment-Lösung an. Alle Funktionen - von der Bestellung bis zur Aktivierung der Karte, der Verwaltung aller Ausgaben bis hin zur Festlegung von Transaktionslimits oder dem Aktivieren oder Sperren von Zahlungen im Ausland - sind mobil und jederzeit verfügbar. Auch eine genaue Aufstellung aller Ausgaben und die damit verbundene Kosten- und Budgetkontrolle für den Nutzer sind Teil des Funktionsumfangs. Nach jeder Transaktion wird eine kostenlose Benachrichtigung an den Nutzer versendet. Die mBills-Mastercard lässt sich bequem in der App beantragen und ist mit dem eigenen mBills-Konto der Benutzer verknüpft.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über MBILLS:

MBILLS, E-Money and Payment Services, Ltd. (MBILLS d.o.o.) ist ein slowenisches FinTech-Unternehmen, bekannt durch seine preisgekrönte mobile App und die mobile Plattform mBills (www.mbills.si) für einfache und schnelle Zahlungen, bei denen das Smartphone des Benutzers zu seiner mobilen Geldbörse wird. Im Dezember 2017 wurde MBILLS von Petrol, d.d., dem führenden slowenischen Energieunternehmen, mehrheitlich übernommen, das der wichtigste strategische Lieferant von Öl und anderen Energieprodukten für den slowenischen Markt ist und Jahresumsätze von mehr als 5,4 Milliarden Euro erzielt.

