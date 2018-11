Wirecard und givve erweitern Zusammenarbeit im Bereich digitaler Benefits und erhöhen damit die Loyalität von Hunderttausenden von Mitarbeitern

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und givve, ein auf Mitarbeiterbindung und -motivation spezialisiertes FinTech-Unternehmen, bauen ihre bestehende Partnerschaft im Bereich digitaler Mitarbeiter-Benefits aus. Die givve Mastercard wird von Wirecard ausgegeben und kann an 36 Millionen Akzeptanzstellen weltweit als Zahlungsmethode genutzt werden. givve hat bereits über 8.500 Unternehmenskunden, darunter die Lindner Group und Mercateo, gewonnen, knapp 300.000 Benefit-Karten für Mitarbeiter über die Wirecard-Plattform ausgegeben und verkauft täglich 500 neue Karten. Das Münchner Unternehmen givve ist eines der zehn am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland und wurde kürzlich von der Up Group übernommen. Dadurch können die Einsatzmöglichkeiten der gemeinsamen Lösung von der Mitarbeiterkarte bis hin zu kompletten Mitarbeiterbindungs- und Incentive-Programmen erweitert werden.

Joanne Ridgway, Head of Account Management bei Wirecard, sagt: "Die Vorteile der digitalen Benefit-Karten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer reichen von den konkreten wie Steuervorteilen bis hin zu emotionalen wie Loyalität und dem Wohlfühlfaktor. In den USA bedienen wir diesen Markt seit vielen Jahren, wobei die Anzahl der ausgegebenen Karten um 75% gestiegen ist, während die Ausgaben über Mitarbeiter-Benefit-Karten um 45% gestiegen sind. Wir freuen uns darauf, diesen Wachstumsmarkt hier in Europa voranzutreiben. Partnerschaften mit innovativen, zukunftsorientierten Unternehmen sind der Schlüssel zur Realisierung dieser Vision."

Patrick Löffler, Mitbegründer und CEO von givve, fügt hinzu: "Unsere innovative Zusammenarbeit mit Wirecard sowohl auf der Karteninhaber- als auch auf der Kundenseite hat wesentlich dazu beigetragen, die Mitarbeiterbindung unserer Kunden zu verbessern. Im Gegensatz zu ähnlichen Angeboten kann unsere Karte beispielsweise von Nutzern aufgeladen werden, was deren Gültigkeitsdauer verlängert und es den Mitarbeitern ermöglicht, die Karte kontinuierlich als alternatives bargeldloses Zahlungsmittel zu nutzen. Wir freuen uns darauf, die Reichweite unserer Technologie zu erhöhen und dazugehörige Prozesse durch den Einsatz modernster Entwicklungen wie Machine Learning weiter zu verbessern."

Die givve-Plattform erleichtert, automatisiert und optimiert die Verwaltung und Verteilung von Sozialleistungen, kombiniert mit einer von Wirecard herausgegebenen Multi-Use-Case-Zahlungskarte. Diese Lösung stärkt die starke und sinnvolle Bindung zwischen einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern, was ein immer differenzierterer Faktor bei der Gewinnung und Bindung der besten Talente ist. Die givve Mastercard kann im Einklang mit der Corporate Identity eines Unternehmens gebrandet werden und bietet Arbeitgebern die Möglichkeit, ihre Wertschätzung für Mitarbeiter mit einer Vielzahl von steuerfreien Nebenleistungen zu zeigen.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über givve:

Das Unternehmen wurde 2010 von Patrick Löffler (CEO) und Alexander Klaiber (CTO) gegründet. Die Prepaid-Kreditkarte von givve ist der flexibelste Gutschein der Welt und kann an mehr als 30 Millionen Akzeptanzstellen rund um den Globus genutzt werden. Als geldwerte Zusatzleistung vom Arbeitgeber stellt die Prepaid-Kreditkarte von givve eine kluge Art der Lohnerhöhung dar. Unternehmen haben die Möglichkeit ihren Mitarbeitern steuerfreie Sachbezüge in Höhe von 44 Euro zukommen zu lassen. Mit der givve-Karte, die im Corporate Design des Unternehmens gestaltet werden kann, können Mitarbeiter diesen Betrag nach Belieben verwenden. Damit bietet givve Unternehmen ein fortschrittliches und nachhaltiges Tool zur Mitarbeiterbindung und -motivation sowie zur Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität und ist Mitarbeitermotivation, die sich auszahlt. Weitere Informationen unter www.givve.com.

