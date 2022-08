Kearney

Kearney baut mit Markus Hayek seine Beratungsexpertise in den Bereichen Pharma und Gesundheitswesen in Europa aus

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Verstärkung für die Strategic Operations der globalen Unternehmensberatung Kearney: "Mit Markus Hayek begrüßen wir einen Partner mit langjähriger Projekt- und Führungserfahrung in der Strategieberatung sowie einen Kenner der Life-Sciences-Industrie. Mit seiner Expertise in den Themengebieten Produktion, Supply Chain und Post Merger Integration werden wir unser Beratungsangebot gezielt erweitern. Die Arbeit mit Klienten aus dem europäischen Pharma-, Biotech- und Gesundheitssektor ist für Kearney eines der zentralen strategischen Wachstumsfelder, welches wir mit Markus Hayek weiter personell verstärken", so Dr. Martin Eisenhut, Partner und Managing Director von Kearney in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH).

Der neue Kearney-Partner Hayek (53) bringt neben seinem Studium der Technischen Physik an der TU Wien langjährige und tiefgreifende Beratungserfahrung an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie mit. Als Director Professional Services war er zudem beim Silicon Valley eBusiness Start-up BigMachines maßgeblich am Aufbau des Europageschäfts beteiligt. Zuletzt leitete er bei Accenture Strategy über viele Jahre das Life-Sciences-Geschäft in DACH und war global für den Themenbereich Produktion und Supply Chain für die Life-Sciences-Industrie zuständig. Dabei half er Klienten unter anderem bei der Neuausrichtung ihrer Lieferketten und ihrer digitalen Transformation in Produktion und Logistik.

Vor dem Hintergrund seiner breiten Expertise wird Markus Hayek das Europageschäft von Kearney für Strategic Operations im Beratungsbereich Health vorantreiben. "Kearney hat wie keine zweite Strategieberatung eine ausgeprägte Operations-DNA", so begründet Hayek seine Entscheidung für Kearney. Ein weiterer Grund ist die "herausragende partnerschaftliche und menschliche Firmenkultur", die ihn in seiner Entscheidung noch weiter bestärkte. Bei Kearney freut sich der neue Partner auf die Zusammenarbeit mit Klienten und Kolleg:innen. An seinem Credo, "nie mit dem Lernen aufhören", möchte er auch bei Kearney festhalten, "denn nur so können wir als Team in einem stark innovationsgetriebenen Umfeld beste Ergebnisse für unsere Klienten erzielen", erklärt Hayek.

Original-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell