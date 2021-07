Kearney

Moritz Tybus wird neuer Partner & Managing Director bei Kearney

Die internationale Unternehmensberatung Kearney holt sich mit der Partnerernennung von Moritz Tybus Verstärkung aus den eigenen Reihen in den Themenfeldern Strategie, Marketing und Vertrieb insbesondere in der Telekommunikationsbranche. Kearney baut mit dem neu gewählten Partner und Managing Director Moritz Tybus seine Kompetenz im Beratungsbereich "Telekommunikation, Medien und Hightech" in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Weltweit wurden 31 neue Partnerinnen und Partner ernannt. "Die Ernennung von Moritz Tybus war für uns nach seiner langjährigen Entwicklung bei Kearney nicht nur ein logischer Schritt, sondern viel mehr ein Zugewinn für unsere Partnerschaft, von dem wir dank seiner visionären Mentalität und kameradschaftlichen Zusammenarbeit nur profitieren werden", kommentiert Dr. Martin Eisenhut, Managing Director und Zentraleuropachef bei Kearney. "An meinem schwerpunktmäßigen Beratungsbereich Telekommunikation fasziniert mich die Vielseitigkeit: Zum einen beschäftige ich mich mit Dienstleistungen für Endkunden, mit denen ich mich auch persönlich gut identifizieren kann, da ich sie aus meinem eigenen Alltag kenne. Zum anderen begeistern mich die Hintergründe, wie die ganze Industrie auf Basis von technologischen Innovationen funktioniert. Die Industrie befindet sich in einem steten Wandel, so bleibt es immer spannend", so Tybus. "Es macht mir Spaß, die ganz großen Fragen wie 'In welchen Dimensionen wollen wir uns vom Wettbewerb absetzen' zu diskutieren. Am Ende solcher Projekte die Ergebnisse zu implementieren und live zu erleben ist einfach super." Dabei zählen für ihn vor allem: Vertrauen und echte, langfristige Partnerschaften. "Wenn ich das Gefühl habe, dass das beim Klienten angekommen ist und das gegenseitige Vertrauen groß ist, ist das für mich der größte Erfolg. Ich möchte in vertrauensvoller Zusammenarbeit meinen Klienten als Person und als Unternehmen erfolgreicher machen und langfristig begleiten", sagt Moritz Tybus. Moritz Tybus: Moritz Tybus ist bereits seit über 14 Jahren bei Kearney und gehört dem Berliner Büro an. Der Diplom-Kaufmann von der Freien Universität Berlin ist nach seinem Abschluss direkt bei Kearney eingestiegen und hat sich über die Jahre ein Standbein in seiner Kern-Industrie "Telekommunikation, Medien und Hightech" erarbeitet. Zu seinen wichtigsten Projekten zählt er beispielsweise die Entwicklung eines komplett neuen Produktportfolios, einer Differenzierungsstrategie und eines Brand-Relaunches für unterschiedliche Telekommunikationsanbieter. Über Kearney Wir sind eine von einer globalen Partnerschaft geführte Unternehmensberatung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen uns zu dem, was wir sind. Zu unseren Klienten zählen viele der Fortune 500 und des DAX sowie global agierende mittelständische Unternehmen. Als Einzelne bringen wir unterschiedliche Leidenschaften und Stärken aus verschiedenen Branchen ein. Was uns bei Kearney eint, ist, dass wir alle die gleiche Begeisterung für unsere Arbeit und die Menschen haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihnen lassen wir aus großen Ideen Realität werden und unterstützen sie dabei, ein neues Kapitel aufzuschlagen. www.de.kearney.com www.twitter.com/KearneyDACH

