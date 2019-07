A.T. Kearney

Weltweit größte Benchmarking Datenbank für Innovationsmanagement feiert fünften Geburtstag

Düsseldorf (ots)

Mehr als 10.000 Unternehmen aus 90 Ländern profitieren von IMP³rove - European Innovation Management Academy

IMP³rove - European Innovation Management Academy wird fünf Jahre alt. Die Non-Profit-Tochter der internationalen Managementberatung A.T. Kearney ist aus einer Initiative der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2006 zur Steigerung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen hervorgegangen.

Dr. Eva Diedrichs, Managing Director IMP³rove Academy: "Wir haben die damalige Anregung der EU-Kommission, aus der EU geförderten online-Benchmarking-Plattform ein nachhaltiges Geschäftsangebot zu entwickeln, gerne aufgegriffen und die IMP³rove Academy als Non-Profit-Organisation vor fünf Jahren ins Leben gerufen. Seitdem haben wir die drei Pfeiler Assessment, Trainings und Beratung kontinuierlich und über Europa hinaus ausgebaut und sind mittlerweile zu einem Wissensanbieter mit weltweitem Ruf für systematisches Innovationsmanagement geworden." Dr. Kai Engel, Partner bei A.T. Kearney betont: "Schon in der kurzen Zeit seit Gründung haben die exzellente Arbeit und die einzigartige Wissensbasis der IMP³rove Academy dazu beigetragen, die Innovationagenda 2021 für Deutschland zu erstellen und Projekte im World Economic Forum nachhaltig zu unterstützen."

Heute hat die IMP³rove - European Innovation Management Academy die weltweit größte internationale Innovationsmanagement-Datenbank mit mehr als 10.000 Unternehmen aus mehr als 90 Ländern und kann fundierte Benchmarking-Untersuchungen entsprechend internationalen Standards durchführen und internationale Assessments anbieten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem digitalen Wandel und nachhaltigkeitsgetriebenen Innovationsmanagement. Darüber hinaus bietet sie ein umfassendes modulares Trainings-, Coaching- und Zertifizierungsprogramm zum Thema Innovationsmanagement einschließlich eines "Mini-MBA" an. Seit ihrer Gründung wurde ein internationales Beraternetzwerke mit mehr als 2.000 IMP³rove-trainierten Beratern aufgebaut. IMP³rove als Innovationsstandard wurde mittlerweile auch in Lateinamerika, dem Mittleren Osten, Asien und Australien eingeführt.

Dr. Martin Ruppert, Managing Director der IMP³rove Academy erläutert: "Unserem Erfolg liegt die Überzeugung zugrunde, dass nachhaltige Innovationen nicht zufällig entstehen, sondern systematisch entwickelt werden müssen. Das Management von Innovationen kann man lernen und ausbilden." In Zeiten des digitalen Wandels und der Notwendigkeit, nachhaltig zu wirtschaften, sei das Wissen um effektives Innovationsmanagement für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit wichtiger denn je.

