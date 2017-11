Skytalk: Blockchain beschert Unternehmen Höhenflug bei Wertschöpfung

v.l.n.r.: Patrick Müller-Sarmiento, Dr. Martin Eisenhut, Michael Römer, Prof. Jens Strüker. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/15196 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/A.T. Kearney" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Vierter Düsseldorfer Skytalk mit Patrick Müller-Sarmiento, CEO real,- und Energiewirtschaftsexperte Prof. Jens Strüker

"Bis 2025 wird die globale Wertschöpfung von Unternehmen dank Blockchain auf knapp 152 Mrd. Euro steigen. Damit ist Blockchain für Unternehmen bereits jetzt die Top3-Technologie mit dem größten Veränderungspotenzial für das Geschäft", so Dr. Martin Eisenhut, Partner und Zentraleuropachef der Managementberatung A.T. Kearney.

Unter dem Titel "Wer wagt, gewinnt! Wie Blockchain & Co. Branchen auf den Kopf stellen" diskutierten Eisenhut und Michael Römer, Partner bei A.T. Kearney und Leiter der Digital-Sparte, im Dreischeibenhaus Düsseldorf die Revolution der neuen Technologie. Die Podiumsgäste Patrick Müller-Sarmiento, Vorsitzender der Geschäftsführung real,- und Prof. Jens Strüker, Leiter des Instituts für Energiewirtschaft an der Hochschule Fresenius erläuterten, wie Blockchain ihre Branchen verändert und wieso die Revolution gerade erst begonnen hat.

real-Chef Müller-Sarmiento betonte, dass Blockchain nicht nur für Unternehmen riesige Potenziale besitze, sondern auch für den Endverbraucher von Vorteil sei: "Wenn ich als Kunde im Netz Lebensmittel bestelle, kann mir die Blockchain garantieren, dass ultrafrische Ware auch wirklich frisch bei mir ankommt. Das wird den Handel - gerade im Internet - nochmal auf völlig neue Beine stellen." Wichtig werde dabei sein, sowohl Mitarbeitern als auch Kunden die Funktionen von Blockchain zu erklären: "Nur wenn das Thema wirklich verstanden wird, können wir den maximalen Wert aus der Technologie ziehen. Dann profitieren alle: Die Unternehmen aufgrund gesteigerter Wertschöpfung und die Kunden aufgrund besserer Qualität und Serviceleistungen."

Auch Prof. Strüker betonte die Vorteile, die Privatpersonen durch die neue Technologie haben: "Wenn ich heute Daten im Netz preisgebe, sind sie weg. Durch die Blockchain werde ich zukünftig die Kontrolle darüber behalten." Neben einer öffentlichen Blockchain (hierüber werden beispielsweise Bitcoinzahlungen abgewickelt; sie ist jedem zugänglich), gibt es auch noch die private Blockchain. "Hier entscheide allein ich, wer mitmachen darf. Allen anderen kann ich den Zugang verweigern", erläutert Strüker.

A.T. Kearney Digitalexperte Michael Römer sieht das Thema Blockchain auch als Bindeglied von Unternehmensprozessen: "Blockchain kann Vertrauen zwischen den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette schaffen, die heute noch nicht vernetzt sind. Das bietet unglaubliche Zukunftspotenziale." Wer frühzeitig agiere, könne Disruptionen aktiv mitgestalten, anstatt passiv auf sie reagieren zu müssen.

Eindrücke vom Skytalk gibt es hier: www.pscp.tv/w/1vAxRMRzkwrJl Statements der Diskutanten: www.youtube.com/watch?v=66w7avzfpbw

Pressekontakt:

Michael Scharfschwerdt

Director Marketing & Communications

A.T. Kearney GmbH

Charlottenstraße 57

10117 Berlin



Telefon: + 49 30 2066 3363

E-Mail: michael.scharfschwerdt@atkearney.com

Original-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell