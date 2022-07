GIGABYTE

Z690 Mainboards von GIGABYTE für exzellentes Design in Sachen Innovation und Optik prämiert

Taipei (ots/PRNewswire)

GIGABYTE Motherboards haben sich mit ihrer starken Präsenz bei den wichtigsten internationalen Designpreisen einmal mehr als Gewinner erwiesen. In diesem Jahr ging die prestigeträchtige Auszeichnung erneut an GIGABYTE mit den Motherboards der Z690 AORUS Gaming und AERO Creator Serien. Insgesamt fünf Produkte, nämlich Z690 AORUS XTREME WATERFORCE, Z690 AORUS XTREME, Z690 AORUS MASTER, Z690 AERO D, und Z690 AERO G haben die Red Dot und iF Design Awards gewonnen. Das belegt einmal mehr, welche umfassenden Designmöglichkeiten GIGABYTE im Bereich PC-Hardware bietet.

Mit ihrer soliden Stromversorgung, erstklassigen Wärmelösung, vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten und exklusiver Speicherübertaktung sind die Mainboards der GIGABYTE Z690 AORUS Gaming-Serie in jeder Hinsicht führend in ihrer Klasse und bieten eine perfekte Grundlage für die Kombination mit den leistungsstarken Intel-Prozessoren der neuesten Generation. In Bezug auf die Ästhetik hebt sich die AORUS-Serie mit einer Reihe anspruchsvoller Gehäuse und modernem Design von zahlreichen Wettbewerbern ab.

Der Red Dot Design Award würdigt zum dritten Mal in Folge GIGABYTEs innovatives Mainboard-Design. Die Gewinner dieses Jahres sind die beiden Motherboards der Z690 AERO-Serie. Sie sind speziell auf die Bedürfnisse von Entwicklern zugeschnitten. Im Gegensatz zu konventionellem Design, bei dem eher dunkle Farben dominieren, ist der weiße, saubere Look der Motherboards der AERO-Serie ein Blickfang. Er ist ideal für klare, in weiß gehaltene PC-Builds geeignet. Die exklusive VisionLINK-Technologie, die Stromversorgung und Übertragung über ein einziges Übertragungskabel kombiniert, kann die Produktivität von Entwicklern erheblich verbessern.

Um den Erfolg und die Auszeichnung der Z690 Mainboards gebührend zu feiern, veranstaltet GIGABYTE die Kampagne „GIGABYTE Design Week 2022" mit einem internationalen Gewinnspiel. Melden Sie sich jetzt dafür an und stimmen Sie für Ihr preisgekröntes Lieblingsprodukt ab. Vielleicht können Sie es dann mit nach Hause nehmen! Weitere Informationen finden Sie auf: https://bit.ly/DESIGNWEEK2022

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852812/GIGABYTE_Z690_Motherboards_Recognized_Design_Excellence_Innovation_Visuals.jpg

Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuell