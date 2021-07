GIGABYTE

GIGABYTE AERO-Notebooks begeistern Content-Creators mit Komplettpaket

Taipei

Im heutigen digitalen Zeitalter ist jeder ein Creator von Inhalten. Die digitalen Inhalte, die von überall auf der Welt erstellt werden, sind mittlerweile zu unserer Hauptquelle für Unterhaltung und Informationen geworden. Laptops sind auch ein wichtiger Teil des Lebensstils eines Content-Erstellers geworden, da sie im Zeitalter der sofortigen Aktualisierungen auch unterwegs Leistung bieten. Gleichzeitig sind Kreative auf der Suche nach leistungsstarken Laptops, die alles können - von der Bearbeitung von Videos in 4K-Auflösung bis hin zur Übertragung von Live-Streams für die ganze Welt. Die Laptops der GIGABYTE AERO-Serie sind die besten Werkzeuge für Kreative, um moderne Content-Erstellung zu bewältigen. Ähnlich wie seine Vorgänger bietet der AERO der neuen Generation ultimative Leistung durch den neuesten Intel-Prozessor der 11. Generation und die Grafik der NVIDIA® GeForce® RTX 30-Serie. Diese leistungsstarken Kerne sorgen für rasante Rechenleistung und machen Multitasking zu einem absoluten Kinderspiel. Ob professionelle Videobearbeitung oder Streaming von Gaming-Inhalten, die Laptops der AERO-Serie erfüllen die vielfältigen Anforderungen aller Kreativen. In der Display-Abteilung ist der AERO zweifelsohne die Nummer eins. Die atemberaubende 4K UHD- und Farbleistung der 15-Zoll-OLED- und 17-Zoll-IPS-LCD-Panels sind in ihren jeweiligen Klassen außergewöhnlich. Die X-rite(TM) Pantone-zertifizierten, einzeln werkseitig kalibrierten Panels der Laptops der AERO-Serie geben Kreativen Zugang zu den schönsten, präzisen Farben. Die Bildschirme wurden von NotebookCheck,einem der weltweit größten Laptop-Testmedien, hoch gelobt und die AERO als die besten Notebooks mit den besten Displays bewertet. (https://www.notebookcheck.net/The-Best-Notebooks-with-the-Best-Displays.120541.0.html) Kreative können auch von umfangreichen Konnektivitätsoptionen profitieren, die das AERO bietet. Beispielsweise ermöglicht die Thunderbolt 4-Schnittstelle Datenübertragung und Displayverbindung mit nur einem Kabel und mit Auflösungen bis zu 4K. Seit seiner Einführung hat der AERO weltweit zahlreiche Preise gewonnen, darunter den Red Dot Design Award, den Taiwan Excellence Award und viele andere Anerkennungen, was seine branchenführende Position bestätigt. Um mehr über GIGABYTEs Creator-Laptops der AERO-Serie zu erfahren, lesen Sie bitte hier nach: https://www.aorus.com/laptops/gaming Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1572820/GIGABYTE_AERO_Laptops_Thrill_Content_Creators_Complete_Package.jpg

