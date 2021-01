GIGABYTE

GIGABYTE präsentiert neues RTX 30-Serie Notebook-Lineup

Taipeh (ots/PRNewswire)

- GIGABYTE stellt insgesamt 7 neue Notebooks mit RTX 30-Grafikprozessoren und verbessertem thermischen Design vor - AORUS Pro-Gaming Laptops (AORUS 17G / 15G /15P) bieten ein erstklassiges Spielerlebnis mit Grafikkarten bis zur RTX 3080 und esports-tauglichen 300Hz-Displays - Die AERO Creator-Serie (AERO 17 / 17 HDR / 15 / 15 OLED) ist perfekt für die Erstellung von Content geeignet und verfügt über werksseitig X-Rite(TM) Pantone® Displays mit maximaler 4K-Auflösung - Erfahren Sie, wie GIGABYTE Leistung über alles stellt: http://www.aorus.com/laptop/geforce-rtx30/

GIGABYTE hat heute auf dem Performance Above All Virtual Launch Event neue AORUS Pro-Gaming und AERO Creator Notebooks vorgestellt. Angetrieben von der neuesten NVIDIA® GeForce® RTX(TM) 30-Grafik, verändern diese Notebooks das mobile Computing-Erlebnis, indem sie wahrhaft immersives Gameplay und blitzschnelle Kreation für Profis bieten, während sie dank der verbesserten Kühlung eine stabile Leistungsausgabe gewährleisten.

"GIGABYTE hat die Grenzen der Notebook-Performance seit 2012 neu definiert, als wir das weltweit erste GTX-basierte Notebook vorstellten", sagt David Ding, VP of Sales and Marketing, GIGABYTE. "Wir sind immer wieder an die Grenzen dessen gegangen, was Laptops leisten können. Heute haben wir es wieder geschafft, indem wir Leistung über alles gestellt und etwas noch Beeindruckenderes geliefert haben!"

Leistung über alles

Mit dem Upgrade auf die leistungsstarke RTX 30-Plattform können sowohl AORUS- als auch AERO-Notebooks alles, vom flüssigerem Gameplay bis hin zu 3D-Rendering, beschleunigen. Um diese Leistung zu nutzen, liefert GIGABYTE ein ebenso fortschrittliches thermisches System mit der neu definierten WINDFORCE Infinity(TM) Technologie, um die beste Leistung den RTX 30 GPUs herauszuholen. Das Kühlsystem eröffnet zudem mehr thermischen Spielraum um der Deep-Learning Azure AI-Technologie optimale Leistung für unterschiedliche Aufgaben zu liefern.

AORUS: Spielen wie ein Profi

Mit einer Bildfrequenz von bis zu 300 Hz reduzieren die AORUS Gaming-Notebooks drastisch Ghosting und Tearing und sorgen so für eine ultraschnelle, ultra-glatte Darstellung, wie sie von professionellen Spielern benötigt wird. Für Hardcore-Gamer bietet die AORUS 17G eine echte mechanische Tastatur mit exklusiven OMRON-Switches für mehr Präzision, perfektes Feedback und Leistung beim Gaming.

AERO: Kreativität beginnt hier

Die dünnen und leichten Laptops der AERO-Serie sind ideal für Bild- und Videobearbeitung und verfügen über die weltweit ersten ab Werk X-Rite Pantone kalibrierten OLED-Displays, um eine perfekte Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Diese Notebooks sind auch mit vielseitigen Anschlüssen ausgestattet, die Kreative für die Verbindung mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten benötigen.

