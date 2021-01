Loftware, Inc.

Loftware und NiceLabel schließen sich zusammen und bauen ihre weltweite Führungsposition im Bereich Enterprise Labeling und Artwork Management aus

Zusammenführung von 60 Jahren Fachwissen, um Kunden und Partnern eine erweiterte Auswahl an Lösungen und verbesserte Möglichkeiten zu bieten

Loftware, Inc. der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling & Artwork Management und NiceLabel, ein führender Entwickler von Etikettenmanagementsystemen, haben heute bekannt gegeben, dass sie sich unter dem Dach des Unternehmens Loftware zusammenschließen. Durch diesen Zusammenschluss erhalten Kunden und Partner eine erweiterte Auswahl an Lösungen, während sie gleichzeitig von verbesserten Etikettierungsmöglichkeiten und den Vorteilen größerer Investitionen in cloudbasierte Lösungen und Technologien profitieren. Darüber hinaus bündelt das Unternehmen 60 Jahre geballte Kompetenz auf dem Gebiet der Etikettierung und stellt dieses Fachwissen Unternehmen jeder Größe in einer Vielzahl von Branchen auf der ganzen Welt zur Verfügung.

"Unsere Kunden, Vertriebs- und Technologiepartner und der gesamte Markt werden von unserer strategischen Vision profitieren, breitere und tiefere Etikettierlösungen zusätzlich zu erweiterter Skalierung, Weltklasse-Services und globalem Support anzubieten. Außerdem vereint dieser Zusammenschluss die besten Talente der Branche, um neue Innovationsstufen voranzutreiben", kommentiert Robert O'Connor Jr., Präsident und CEO von Loftware. "Sowohl Loftware als auch NiceLabel haben in den letzten Jahren ein nachhaltiges Wachstum und eine Expansion erlebt, insbesondere im Jahr 2020, in dem Etikettierlösungen so wichtig für die Kontinuität der Lieferkette geworden sind. Dieser Schritt bringt zwei florierende Organisationen zusammen und gibt Impulse für eine bedeutende Expansion im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus", fügte er hinzu.

NiceLabels umfangreiches globales Partnernetzwerk umfasst Wiederverkäufer, ISVs, OEMs und Drucktechnologiepartner, die NiceLabel-Etikettierlösungen und -Technologie liefern. Ergänzend dazu bringt Loftware umfassende Erfahrung im Verkauf, Service und Support von Enterprise Labeling- und Artwork Management-Lösungen für große globale Unternehmen mit. Die kombinierte Organisation wird weiterhin sowohl Loftware- als auch NiceLabel-Produkte anbieten und damit die breiteste Palette an cloudbasierten Etikettierlösungen für Direkt- und Channel-Partner-Kunden auf der ganzen Welt bereitstellen. Gemeinsam werden Loftware und NiceLabel die Agilität der Lieferkette weiter erhöhen, neue Vorschriften unterstützen und die Geschäftsabläufe von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen optimieren, darunter Biowissenschaften, Fertigung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Einzelhandel, Automobilindustrie, Konsumgüterindustrie, Bekleidung und mehr.

"Wir sind sehr erfreut über den Zusammenschluss mit Loftware und freuen uns darauf, die Möglichkeiten für unsere Vertriebspartner und Endkunden zu erweitern, indem wir ihnen neue Lösungen und Innovationen anbieten, die ihnen helfen, ihr Geschäft auszubauen", erklärte NiceLabel CEO Chris Walsh. "Die beiden Unternehmen bieten wirklich komplementäre Lösungen, die wichtiger denn je sind. Dieser Zusammenschluss stellt eine großartige Gelegenheit dar, das Wachstum weiter zu beschleunigen, insbesondere da die Unternehmen versuchen, die sich verändernden Kunden- und Gesetzesanforderungen zu erfüllen und die Etikettierung weltweit zu standardisieren", kommentierte er.

Loftware wird in dem Webinar am Donnerstag, den 14. Januar um 10 Uhr EST mit dem Präsidenten und CEO von Loftware, Robert O'Connor, Jr., darüber sprechen, wie die Kombination von Loftware und NiceLabel den Etikettiermarkt grundlegend verändern wird.

Über Loftware

Loftware ist mit mehr als 5.000 Kunden in über 100 Ländern der weltweite Marktführer für Enterprise Labeling- und Artwork Management-Lösungen. Wir bieten die umfassendste digitale Plattform der Branche, die sowohl On-Premise- als auch cloudbasierte Lösungen für große Unternehmen umfasst, die komplexe Beschriftungen, Druckvorlagen und Verpackungen verwalten und drucken müssen. Die Lösungen von Loftware lassen sich in SAP®, Oracle® und andere Unternehmensanwendungen integrieren und nutzen Content Management und Geschäftsregeln, um komplexe Anforderungen dynamisch zu erfüllen. Mit Loftware sind globale Unternehmen auf einzigartige Weise in der Lage, behördliche Auflagen zu erfüllen, Risiken zu minimieren, die Komplexität zu reduzieren, die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen und die Kosten zu optimieren, während sie kundenspezifische, markenspezifische, regionale und behördliche Anforderungen mit beispielloser Geschwindigkeit und Agilität erfüllen.

Über NiceLabel

NiceLabel wurde 1993 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler von Etikettendesignsoftware und Etikettenmanagementsystemen, die Unternehmen jeder Größe helfen, die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Mit Hilfe unserer Etikettenmanagementsysteme sind Unternehmen in der Lage, ihren gesamten Etikettierungsprozess digital umzugestalten - vom Design über den Druck bis hin zum Etikettenmanagement. Das Ergebnis ist ein schlanker, agiler Betrieb, der es Unternehmen ermöglicht, schneller auf sich ändernde Marktbedingungen und -anforderungen zu reagieren, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und in den Branchen, in denen sie tätig sind, effektiver zu konkurrieren. Über seinen Hauptsitz in der EU (Slowenien) und die weltweiten Niederlassungen in Deutschland, USA, Singapur und China bedient und unterstützt NiceLabel seine Kunden auf der ganzen Welt mit einer Technologie, die an der Spitze der Marktnachfrage steht.

