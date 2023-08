i&u TV Produktion GmbH

Die Journalistin Sophia Maier erhält den Katholischen Medienpreis 2023 der Deutschen Bischofskonferenz

Sonderpreis der Jury für die Reportage IST UNSERE DEMOKRATIE IN GEFAHR? | #WHY - SOPHIA MAIER

Wie die Deutsche Bischofskonferenz heute mitteilt, erhält die Journalistin Sophia Maier am 8. November in Berlin den renommierten Katholischen Medienpreis 2023 in der Kategorie Sonderpreis der Jury für ihre Reportage IST UNSERE DEMOKRATIE IN GEFAHR? | #WHY - SOPHIA MAIER.

Die Jury begründet Ihre Entscheidung wie folgt: "Die Autorin hat sich über Jahre mit der rechten Szene in Deutschland beschäftigt und geht der Frage nach, woher die Wut auf der Straße kommt. Mutig sucht sie das Gespräch mit Demonstrierenden und AfD-Sympathisanten. Sie bleibt dabei ruhig und sachlich, auch wenn sie beschimpft und angegriffen wird. Die Sprache, die in dieser Szene üblich ist, wird deutlich und abschreckend dokumentiert. Der Beitrag ist auch ein Beleg dafür, dass Deutschland im Ranking der Pressefreiheit deutlich verloren hat aufgrund zahlreicher Angriffe auf Medienschaffende. Sophia Maier zeichnet krude Argumentationslinien und Verschwörungstheorien nach, stellt die Protagonisten der Hetze gegen unsere Staatsform vor und zeigt Zusammenhänge auf, die langjährige Recherche voraussetzen. Sie verschafft sich als verdeckte Ermittlerin Zugang zum inneren Kreis der AfD. Im Gespräch mit einem Verfassungsschützer wird deutlich, dass unsere Demokratie in der rechten Szene tatsächlich ausgehöhlt werden soll und Wachsamkeit geboten ist. Ein mutiger und wichtiger Beitrag."

Die Preisträgerin Sophia Maier sagt: "Ich freue mich sehr, dass die Jury unsere Arbeit zu diesem gleichermaßen schwierigen wie gesellschaftlich wichtigen Thema anerkennt. Seit Jahren beobachte ich die zunehmende Demokratieverdrossenheit in Teilen unserer Gesellschaft und war oft dabei, wenn Menschen ihren Unmut auf der Straße zeigten. Demonstrationen und der Streit der Meinungen gehören zur Demokratie und sind für sie lebensnotwendig. Aber kann es sein, dass diese Proteste von extrem rechten Kräften instrumentalisiert werden und damit unsere Demokratie gefährden? Dieser Frage sind wir nachgegangen. Es gibt keine einfache Antwort darauf, aber ich hoffe, dass mein Team und ich einigen Menschen Denkanstöße gegeben haben. Auch vor diesem Hintergrund bedanken wir uns für diese Auszeichnung."

Andreas Zaik, Geschäftsführer von i&u TV, gratuliert: "Sophia Maier ist eine herausragende Journalistin, die den Themen auf den Grund geht. Sie steht für gründliche Recherche, Unerschrockenheit, Begegnungen auf Augenhöhe mit den Protagonisten, für im besten Sinne des Wortes Qualitätsjournalismus. Bisher wurden fünf Folgen der Reihe #WHY - SOPHIA MAIER ausgestrahlt, zwei Reportagen haben bedeutende Preise gewonnen - das ist eine beachtliche Bilanz für das ganze #WHY-Team. Wir freuen uns sehr und gratulieren von Herzen zum Katholischen Medienpreis."

Die Reportage IST UNSERE DEMOKRATIE IN GEFAHR? wurde von i&u TV produziert. Die Sendung war am 24. November 2022 bei RTL zu sehen und ist weiterhin auf dem YouTube-Channel STERN TV abrufbar.

Sophia Maier ist Journalistin und lebt in München. 2022 wurde sie in Österreich mit der Silbernen Medienlöwin für ihre Ukraine-Reportage FRAUEN IM KRIEG - WARUM SIE BLEIBEN | #WHY - SOPHIA MAIER ausgezeichnet. Seit 2016 arbeitet sie als Reporterin bei i&u TV für die wöchentliche Sendung STERN TV sowie das RTL-Format #WHY - SOPHIA MAIER. Neben beruflichen Auslandseinsätzen in Krisen- und Kriegsregionen wie Afghanistan, Syrien oder der Ukraine arbeitete sie in der Vergangenheit auch für Hilfsorganisationen auf den griechischen Inseln Lesbos und Samos sowie den Ländern Libanon und Jordanien.

Weitere Informationen über den Preis sowie die Jurybegründungen und Informationen zu den Preisträgern finden Sie unter www.dbk.de in der Rubrik "Auszeichnungen der Deutschen Bischofskonferenz/Katholischer Medienpreis".

Über i&u TV

i&u TV produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und Unterhaltungssendungen für die größten TV-Sender Deutschlands und innovative, prämierte Digitalformate für Markenpartner und digitale Plattformen.

Zu den Informations- und Unterhaltungssendungen zählen einige der erfolgreichsten Primetime Shows im deutschen Fernsehen wie KLEIN GEGEN GROSS, DENN SIE WISSEN NICHT, WAS PASSIERT! mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, DIE ULTIMATIVE CHARTSHOW, STERN TV und DAS IBIZA-VIDEO: EIN JOURNALISTISCHER KRIMI. Neben Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger stehen für die Shows von i&u TV regelmäßig die beliebtesten und bekanntesten Moderatoren Deutschlands vor der Kamera. Shows und Dokumentationen von i&u TV wurden nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Goldene Kamera, Bambi, Deutscher Fernsehpreis, CNN Journalist Award, Deutscher Comedypreis und Bayerischer Fernsehpreis.

Zum Digitalbereich gehört u.a. der Auf- und Ausbau sowie das Channel-Management der YouTube Kanäle KLEIN GEGEN GROSS und STERN TV und damit die Verlängerung erfolgreicher linearer TV-Sendungen ins Digitale. Mit dem eigenen YouTube-Channel BREAKING LAB betreibt i&u TV gemeinsam mit YouTube Creator Jacob Beautemps einen beliebten Wissenskanal, der bereits für die Goldene Kamera in der Kategorie "Best of Information" nominiert wurde. i&u TV hat das erfolgreiche und preisgekrönte Branded Entertainment-Format MACH MAL MIT OBI mit entwickelt und produziert. MACH MAL MIT OBI war im Jahr 2022 der beliebteste YouTube-Markenkanal Deutschlands. Das Nachhaltigkeitsformat YOUTOPIA - GEMEINSAM FÜR DIE UMWELT erhielt den NRW Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement und wurde im Jahr 2021 erstmals auch in Frankreich live gestreamt.

i&u TV ist ein Unternehmen der LEONINE Studios.

