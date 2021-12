Live-Stream zu allen Fragen rund um den Hausbau / Bien-Zenker Hausbau-Infotag live auf Facebook und YouTube am 9. Januar, ab 19.30 Uhr

Bien-Zenker GmbH

Bien-Zenker Hausbau-Infotag live auf Facebook und YouTube am 9. Januar, ab 19.30 Uhr

Der Bien-Zenker Hausbau-Infotag: ein idealer Start ins neue Jahr. Besonders wenn einer der guten Vorsätze lautet, endlich den Schritt ins Eigenheim zu machen. Am Sonntagabend, 9. Januar, erfahren angehende Bauherren im interaktiven Live-Stream ab 19.30 Uhr, worauf es bei der Hausplanung ankommt, wie der Bauprozess Schritt für Schritt abläuft; sie erhalten Einblicke in die hochmoderne Produktion eines Fertighauses genauso wie in die Vorteile verschiedener Heizungssysteme und vieler weiterer spannender Themen, etwa wie sie mit der richtigen Lichtplanung möglichst viel Tageslicht für maximales Wohlbefinden in ihren Lebensraum bringen. Außerdem können Zuschauer vor und während des Live-Streams auf Facebook und YouTube den Bien-Zenker Experten ihre Fragen stellen, die diese dann live beantworten.

"Beim Hausbau-Infotag geben wir einen umfassenden Überblick über das Thema Hausbau. Auch Zuschauer, die erst anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wissen am Ende, was zu tun ist, um ihren Traum wahr zu machen", erklärt Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, der die Zuschauer durch den Abend führt. "Zusätzlich setzen wir jedes Mal neue Schwerpunkte. Für den ersten Hausbau-Infotag 2022 haben wir passend zur dunklen Jahreszeit das Thema Lichtplanung und Wohngesundheit gewählt und mit unserem Partner, dem Dachfensterhersteller VELUX, einen ausführlichen Beitrag dazu vorbereitet. Selbstverständlich werden wir zu allen Themen auch wieder Experten per Videoschaltung dazuholen, die während der Sendung die Fragen unserer Zuschauer beantworten."

Um beim Hausbau-Infotag dabei zu sein, müssen Interessierte nur mit ihrem Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone am Sonntag, 9. Januar, ab 19.30 Uhr die Facebook-Seite oder den YouTube-Kanal von Bien-Zenker besuchen und sich in den Live-Stream einschalten.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer 115-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700 Mitarbeiter. Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen der Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hat Bien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts, die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in der Tasche haben.

