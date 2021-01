Wiremind

SNCF entscheidet sich für Wireminds CAYZN Revenue Management Lösung

Die Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) hat sich für Wiremind und seine CAYZN Revenue Management Lösung entschieden, um die Auslastung und den Umsatz von Hochgeschwindigkeitszügen (TGV) zu optimieren.

Die CAYZN-Lösung wurde in der SaaS (Software as a Service)-Version nach einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählt und erfüllt die von der SNCF gewünschten Anforderungen an Innovation und Leistung.

Colin Girault-Matz, der CEO von Wiremind, erklärte: "CAYZN ist die fortschrittlichste Revenue Management Lösung für die Bahnindustrie. Unsere mit künstlicher Intelligenz arbeitenden Prognosemodelle ermöglichen es unseren Kunden, ihre Umsätze und ihre Auslastung zu optimieren. Wir sind stolz darauf, die SNCF und die weltbekannte Marke TGV zu unseren Partnern zu zählen. Unser Ziel ist es, uns weiterzuentwickeln und Wiremind zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Revenue Management für den Personenverkehr zu machen."

Die Ausschreibung sieht auch den Einsatz von CAYZN bei anderen Betreibern der SNCF-Gruppe vor, wie TGV Lyria und Intercités (Interregio- und Nachtzüge).

Informationen zur SNCF

Die SNCF ist einer der Weltmarktführer im Schienenverkehr und befördert jedes Jahr mehr als 5 Milliarden Fahrgäste in Frankreich und auf der ganzen Welt.

Die TGV-Hochgeschwindigkeitsnetze bedienen Frankreich und bestimmte internationale Ziele (Deutschland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Spanien) und befördern mehr als 100 Millionen Fahrgäste pro Jahr.

Informationen zu Wiremind

Wiremind ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Erlösoptimierung für den Personen-, Güter- und Eventverkehr (Bahn und Flugzeug). Mit seiner branchenführenden Anwendung CAYZN bietet das Unternehmen eine schlüsselfertige Yield Management Lösung für Kunden wie TGV, OUIGO, Lyria, Rielsfera, BlaBlaBus, TER, MTR Express und viele andere. Weitere Informationen finden Sie unter www.wiremind.io.

