Sanya Tourism Promotion Board

Sanya Exhibition Area for Cultural Exchanges and Support Events wird zu einem Instagram-würdigen Ort auf der vierten CIIE

Shanghai (ots/PRNewswire)

- Der leuchtende Star der Messe zeigt die unvergleichliche Attraktivität Sanyas als internationales Tourismusziel

Die vierte China International Import Expo (CIIE) wurde am 4. November 2021 in Shanghai eröffnet. Mit dem Ausstellungsbereich für kulturellen Austausch und unterstützende Veranstaltungen, der als neue Plattform zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Provinz Hainan dient, hat die Stadt Sanya durch ihre erneute Teilnahme an der internationalen Ausstellung ihre Attraktivität für die Welt bewiesen.

Die CIIE bietet Sanya eine große Chance, die Einrichtung eines Freihandelshafens zu beschleunigen und gleichzeitig das Wachstum des Inlands- und Außenhandels und damit auch das Wachstum der Wirtschaft zu fördern. Die Ausstellung bietet auch eine Plattform für Kommunikation, Verhandlungen und Zusammenarbeit zwischen Sanya und seinen Partnern auf dem nationalen und internationalen Markt. Während der Messe besuchten zahlreiche chinesische und internationale Aussteller, Geschäftsleute und Einkäufer den Stand, um ihre Verhandlungen fortzusetzen und Gespräche zu führen, wobei sie ihr Vertrauen in das Potenzial des chinesischen Marktes und insbesondere der Provinz Hainan, für die Sanya ein gutes Beispiel ist, zum Ausdruck brachten.

Während der Ausstellung führte ein Team unter der Leitung von Albert Yip, dem Generaldirektor des Sanya Tourism Promotion Board (STPB), Verhandlungen und tauschte sich mit einer Reihe von ausstellenden Organisationen aus, um das Wachstum des Tourismussektors in Sanya durch das Anlocken von Investitionen zu fördern.

Das Designkonzept des Standes von Sanya war ein Schlüsselelement für die Erlangung des Starstatus bei der Veranstaltung. Der Stand stellt eine Station dar, an der die Kraft der Wellen mit der steigenden Flut auf das Ufer übergreift. Dies steht im Einklang mit Sanyas Engagement, seine reichhaltigen touristischen Ressourcen voll auszuschöpfen und die Öffnung des Tourismusmarktes voranzutreiben. Der Stand zeigte auch einen 18 Meter langen Raumtunnel, der mit einem wellenartigen Design und Fischschwärmen gestaltet wurde, die in verschiedenen Szenarien über den Tunnel schwammen, als würden sie das Publikum in verschiedene Räume führen. Mit seinen trendigen Designs zog der Stand die Aufmerksamkeit vieler Passanten auf sich, die sofort Fotos und Selfies machten, was ihn zu einem Instagram-würdigen Ort machte.

Am Stand von Sanya fand außerdem eine Pop-up-Tanzvorführung zum Thema "Wonderland Sanya" mit dem Titelsong "Welcome to Sanya" statt. Mit der Moderation der reizvollen und unterhaltsamen Darbietung baute der Stand eine engere Verbindung zum Publikum auf, vor allem, wenn Mitglieder des Publikums zusammen mit den professionellen Tänzern tanzten, während sie sich in Geschäftsgespräche und Verhandlungen einschalteten. Ein solches Ergebnis konnte nur von dem Team aus Sanya erzielt werden, das aus einem tropischen Ort stammt, der sich auch durch eine einzigartige Leidenschaft und Entschlossenheit auszeichnet.

Während der Messe überraschte das STPB-Maskottchen mit einem Auftritt am Stand, der sich ebenfalls als großer Anziehungspunkt erwies. Viele Besucher machten schnell Selfies von sich, als sie neben der Figur eines niedlichen Fisches standen, was den Instagram-Wert des Standes noch erhöhte. Die Besucher konnten auch in ein einzigartiges Inselerlebnis eintauchen, indem sie ein interaktives Spiel mit Bewegungsmeldern spielten.

Der Sanya Exhibition Area for Cultural Exchanges and Support Events auf der CIIE ist es gelungen, die reichhaltigen Ressourcen Sanyas in den Bereichen Kultur, Tourismus und Handel umfassend zu präsentieren und gleichzeitig die unvergleichliche Attraktivität der Stadt als Tourismusstandort zu demonstrieren. Die Teilnahme der Stadt an der Veranstaltung eröffnete der Stadt auch neue Möglichkeiten, ihr Markenimage als internationales Tourismusziel durch erhöhte Sichtbarkeit zu verbessern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1681280/Sanya_Exhibition_Area_for_Cultural_Exchanges_and_Support_Events_becomes_an_Instagram_worthy_location.jpg

Original-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuell