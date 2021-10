Sanya Tourism Promotion Board

Sanya Tourism Promotion Board veröffentlicht Analyse des lokalen Tourismusmarktes während der Goldenen Woche 2021 in China

Der Tourismusmarkt im Ferienort Sanya in der chinesischen Provinz Hainan erlebte während der diesjährigen Staatsfeiertag-Ferien vom 1. bis 7. Oktober (auch bekannt als "Goldene Woche") einen Boom. Anhand einer Analyse der verfügbaren Tourismusstatistiken und anderer Datenquellen veröffentlicht das Sanya Tourism Promotion Board (STPB) eine Analyse der Merkmale des lokalen Tourismusmarktes in diesem Zeitraum.

Ein Besuch in den örtlichen Duty-Free-Läden ist für Sanya-Reisende mittlerweile ein Muss.

Vom 1. bis 7. Oktober kauften 33,36 Prozent der Passagiere, die vom Sanya Phoenix International Airport abflogen, Waren in den Duty-Free-Läden vor Ort, fast 10 Prozentpunkte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Gros der Einkäufer waren jüngere Konsumenten und solche mittleren Alters. Mit einem reichhaltigeren Warenangebot in den Duty-Free-Geschäften der Stadt und einem bequemeren Einkaufserlebnis erweitert sich der lokale Markt für Duty-Free-Shopping jedoch auf Verbraucher aller Altersgruppen, während Duty-Free-Shopping allmählich zu einem Pflichtprogramm für alle Besucher geworden ist.

Der Besuch von Sehenswürdigkeiten in der Nähe oder Ausflüge mit dem Auto sind zu bevorzugten Reisemethoden geworden.

Sichere und bequeme Reisen in die nähere Umgebung wurden von Touristen aus der Provinz Hainan aufgrund der Besorgnis angesichts der Pandemie bevorzugt. Vor allem die Hochgeschwindigkeitsbahn, die rund um Hainan verläuft, hat es Touristen aus anderen Teilen der Provinz erleichtert, die Stadt während der Ferientage bequem zu besuchen. Die Zahl der Fahrgäste, die in diesem Zeitraum mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Sanya reisten, stieg im Vergleich zum Vorjahr erheblich an.

Wegen der Bequemlichkeit und Flexibilität sind Fahrten mit dem Auto auch für chinesische Reisende zum bevorzugten Verkehrsmittel geworden. Vom 30. September bis zum 6. Oktober stieg der Anteil der Reisenden, die mit dem Auto in die Stadt fuhren, gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2020 um 2 Prozentpunkte.

Das warme Wetter und die zahlreichen Straßen, die die Küstengebiete durchkreuzen, haben dazu beigetragen, dass Ausflüge mit dem Auto nach Sanya immer beliebter werden. Laut dem Tourismusbericht für den chinesischen Nationalfeiertag 2021, der von Trip.com am 7. Oktober veröffentlicht wurde, zählt Sanya zu den beliebtesten chinesischen Reisezielen für Besucher, die mit dem Auto reisen.

Traditionelle Reiseziele in und um Sanya haben ihre Anziehungskraft auf Reisende erhöht, indem sie ständig neue Themen erkunden und neue Erfahrungen schaffen.

Während der Goldenen Woche zogen die Naturattraktionen von Sanya die meisten Besucher an, die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent. Die Westinsel und Fenghuangling (der Phönixberg) verzeichneten einen Anstieg der Touristenankünfte um 40 % bzw. 318 %.

In den letzten Jahren hat die Westinsel ihre Attraktivität für Reisende durch zahlreiche neue Attraktionen gesteigert. Die örtlichen Fremdenverkehrsbehörden erwecken traditionelle Attraktionen zu neuem Leben, indem sie die Korallenriffe, Fischerdörfer und die Kultur der Insel wiederbeleben. Fenghuangling verzeichnete während der Ferien einen explosionsartigen Anstieg der Touristenankünfte, was auf das zusätzliche Angebot von Nächtigungstouren zurückzuführen ist.

Die von den Besuchern benötigte Zeit, um eine Entscheidung über ihre Reise zu treffen, wurde weiter verkürzt.

Aufgrund der Pandemie wurde die Vorlaufzeit, die Reisende für ihre Buchungen benötigten, erheblich verkürzt. Die Daten des STPB zeigen, dass vom 30. September bis zum 6. Oktober 31 Prozent der Reisenden Tickets 1-3 Tage im Voraus buchten, 6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr; 30 Prozent bestellten Tickets 4-7 Tage im Voraus, ein Anstieg um 12 Prozentpunkte, während der Anteil der Reisenden, die Tickets mehr als 7 Tage im Voraus reservierten, um 17 Prozentpunkte auf 35 Prozent sank. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass viele Besucher ihre Entscheidung, die Stadt während der Ferien zu besuchen, in letzter Minute getroffen haben.

