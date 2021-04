Sanya Tourism Promotion Board

Sanya läutet eine neue Ära des Tourismus mit mehr Entdeckungen, mehr Erlebnissen und mehr Möglichkeiten ein

Als das Boao Forum for Asia (BFA) 2021 am 18. April seine 20-jährige Jubiläumsausgabe "A World in Change" eröffnete, wurde die Insel Hainan, auf der Boao liegt, zu einem leuchtenden Schaufenster für die Zukunft Asiens in der Post-Pandemie-Ära. Die Insel Hainan hat seit dem Beginn des Gesamtplans für den Bau des Freihandelshafens Hainan (Hainan FTP Plan) im Juni 2020 Milliarden von Dollar an Investitionen angezogen. Gleichzeitig entwickelt sich Sanya, der beliebte Ferienort an der Südspitze der Insel Hainan, zum heißesten internationalen Tourismusziel des Jahres 2021 mit grenzenlosen neuen Möglichkeiten für Arbeit, Reisen und Spiel.

Sanya kombiniert den alten Charme der ethnischen Kultur der Li und Miao mit kristallklarem Wasser, einer Fülle von Kokosnussplantagen, atemberaubenden Sonnenuntergängen und einer nicht enden wollenden Reihe von verschiedenen Aktivitäten und bietet eine Fülle von Möglichkeiten, das Herz zu rühren und die Sinne zu wecken. Während Hainan in eine Schlüsselphase des Baus der Hainan FTP eintritt, ist Sanya bereit, mit einem Investitionsboom in den Bereichen Tourismus, moderne Dienstleistungen und High-Tech zum Hauptanziehungspunkt der Insel zu werden. Der Sanya Tourism Promotion Board unterstützt diesen Wandel, indem er das touristische Angebot von Sanya weiterentwickelt und die reisebezogenen Unternehmen der Region innovativ gestaltet, um Besucher in der Zeit nach der Pandemie zu gewinnen.

Der Sanya Tourism Promotion Board wurde 2020 als marktorientiertes Unternehmen gegründet, das sich darauf konzentriert, Partnerschaften zwischen Regierung und Unternehmen zu fördern, Sanyas reichhaltige Ressourcen in der Kultur- und Tourismusbranche zu mobilisieren und neue Möglichkeiten zu erkunden, um das Branding der Destination Sanya aufzubauen. Die Gründung des Vorstands ist auch ein kühner Versuch, bahnbrechende Erfahrungen zu sammeln, um die Reform des nationalen Tourismussystems vor dem Hintergrund des Neuen Hainan zu unterstützen.

Im Laufe des letzten Jahres hat die Insel Hainan eine Reihe von Maßnahmen und Systemen eingeführt, um die Entwicklung der Insel zu beschleunigen. Dazu gehören die Verkürzung der Fristen für die Registrierung von Unternehmen auf einen Tag, die Einführung von Steuerermäßigungen und -befreiungen, um ein unternehmensfreundlicheres Umfeld zu schaffen, und die fortgesetzte Optimierung des steuerfreien Betriebs- und Verwaltungssystems für abgelegene Inseln. Der neue Hainan FTP gilt bereits als einer der beliebtesten inländischen Touristen-Hotspots Chinas und hat Sanyas Reiseindustrie wiederbelebt. Da China das neue Hainan als Investitionsdrehscheibe betrachtet, wird das "Neue Sanya" ein Sprungbrett für internationale Geschäfte und Reisen in der Region sein.

Mehr als 104 Schlüsselprojekte im Zusammenhang mit der Hainan FTP wurden im letzten Monat unterzeichnet, zusätzlich zu den 741 Projekten, die bereits zuvor unterzeichnet wurden. Als wichtiger Investitionsmagnet werden diese Projekte der Insel Hainan einen zusätzlichen Entwicklungsschub in Höhe von 10 Mrd. US-Dollar bringen und günstigere Bedingungen und breitere Marktchancen bieten, um die Entwicklung des Tourismus in Sanya zu beschleunigen. In Erwartung eines Anstiegs der Reisetätigkeit haben führende Tourismuskonzerne Sanya ins Visier genommen, wie z.B. Caesars Tourism, das seinen Hauptsitz in der Gegend errichtet hat.

In der Zwischenzeit hat PADI, der weltweit größte Berufsverband von Tauchlehrern, auch eine Vereinbarung mit der Sanya Yazhou Bay Science and Technology City unterzeichnet, um eine Tauchausbildungsbasis zu eröffnen und die Entwicklung der Tauchausbildungs- und Tourismusindustrie der Insel Hainan zu fördern. Mit seinen kristallklaren Meeren, in denen es von Meereslebewesen nur so wimmelt, wird Sanya als Basis für PADI dienen, um seine Aktivitäten in der Region und in ganz China zu erweitern.

Der Sanya Tourism Promotion Board nutzt den Anstieg der Investitionen und Partnerschaften und widmet sich der Entwicklung neuer Reiseziele und Tourismusformen, die die große Vielfalt und die Ressourcen der Stadt präsentieren. Die aktuelle "Wonderland Sanya"-Kampagne richtet sich an junge Reisende und lädt sie ein, das neue Sanya mit seinen einzigartigen und lebendigen Möglichkeiten unter den fünf Aspekten Essen, Reisefotografie, Kultur, Outdoor-Aktivitäten und Luxus-Hospitality zu erkunden. Mit der schrittweisen Wiederöffnung der Grenzen im Jahr 2021 und darüber hinaus wird der Vorstand die Popularität von Sanya und der Insel Hainan als Global Player im Geschäfts- und Freizeitreiseverkehr weiter steigern.

