Time Manufacturing Company

Time Manufacturing Company schließt die Akquisition von Ruthmann ab

Waco, Texas (ots/PRNewswire)

Time Manufacturing Company ("Time") hat die Übernahme von Ruthmann, einem europäischen Hersteller von Hubarbeitsbühnen, abgeschlossen. Time ist ein weltweiter Hersteller von Hubarbeitsbühnen, die vor allem in den Bereichen Energieversorgung, Telekommunikation, Infrastruktur und Forstwirtschaft eingesetzt werden. Time geht über mehrere Marken auf den Markt, darunter Versalift, Aspen Aerials und BrandFX. Ruthmann mit Hauptsitz in Gescher-Hochmoor, Deutschland, hat eine lange Tradition in der Herstellung von hochwertigen Lkw-Arbeitsbühnen in Europa, die unter den Marken Ruthmann, Steiger, Ecoline und Bluelift auf den Markt kommen.

"Die Marken von Ruthmann stehen für Qualität und Zuverlässigkeit, und wir freuen uns über die Partnerschaft mit Ruthmann, um unsere jeweiligen Geschäfte gemeinsam auszubauen", sagte Curt Howell, CEO der Time Manufacturing Company. "Gemeinsam bieten Time und Ruthmann komplementäre Produkte und Dienstleistungen an, die es beiden Unternehmen ermöglichen, die Anforderungen unserer globalen Kunden besser zu bedienen und zu erfüllen."

"Diese Akquisition bringt zwei sich ergänzende Hersteller von Arbeits- und Hochhubwagen zusammen, die unser Produktangebot erweitern und unsere Kunden noch besser bedienen", so Rolf Kulawik, Geschäftsführer. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Time-Team, um die vielen Möglichkeiten zu realisieren, die die Kombination für Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen bietet."

Die Übernahme von Ruthmann ist für die Time Manufacturing Company ein bedeutender Schritt nach vorne bei der Entwicklung einer robusten Produktlinie, die die vielen spezialisierten Zugangsanforderungen von Telekommunikations-, Stromversorgungs- und anderen wichtigen Endkunden auf der ganzen Welt unterstützt. Time ist international tätig, was eine bemerkenswerte Gelegenheit darstellt, die Ruthmann-Marken zu erweitern und einem breiteren globalen Publikum bekannt zu machen.

Das Unternehmen wird seine Produktlinien über alle Marken hinweg auf den folgenden Messen präsentieren, zu denen die Presse immer willkommen und eingeladen ist:

Die APEX-Messe - Maastricht, Niederlande, 15. bis 17. Juni 2021

Die Utility Expo - Louisville, Kentucky 28. bis 30. September 2021

Pressekontakte: USA Brent Berger - +1(323) 791-3722 - brentberger@versalift.com EUROPE Alexandra Ulbricht - +49 (0) 162 4009254 - alexandra.ulbricht@ruthmann.de

Time Manufacturing Company ist ein weltweiter Hersteller von Schaufelradbaggern, Baggerstaplern, Kabelverlegern, Lkw-Aufbauten, Schaufeln und anderen Spezialgeräten für die Elektrizitätswirtschaft, Telekommunikation, Brückeninspektion, Baumpflege und andere flottengestützte Branchen. Über die Marken Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline und Bluelift liefert das Unternehmen über sein globales Netzwerk von Einrichtungen und Händlern Geräte an Genossenschaften, Kommunen, Behörden und Unternehmen. Die Time Manufacturing Company beschäftigt heute weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/548217/Versalift_Logo.jpg

Original-Content von: Time Manufacturing Company, übermittelt durch news aktuell