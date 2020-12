Seoul Design Foundation

Seoul Design Foundation zeichnet 7 Teams mit dem "DDP Best Design Award" auf der DDP Design Fair 2020 aus

Seoul, SüdkoreaSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Koreas erste Online-Geschäftseinführungsmesse verzeichnet 200.000 Besucher - Wurde zu Koreas repräsentativer Online-Plattform, die die koreanische Designindustrie mit Produkten und Geschichten koreanischer Designer und Kleinunternehmer vorstellt - 7 Teams wurden aus 103 Teilnehmern der 2020 DDP Design Fair über faire Bewertungsverfahren einschließlich Online-Voting und professioneller Begutachtung ausgewählt - Die ausgezeichneten Teams erhalten Zuschüsse für die Massenproduktion und Vergünstigungen für den Eintritt in den DDP-Laden; eine Belebung der Branche wird erwartet - Die Eröffnung der englischsprachigen Website soll die Rolle des Unternehmens in der internationalen Werbung stärken - Die 2021 DDP Design Fair wird stattfinden und ist für Bewerbungen bereit

Am 22.12. gab die Seoul Design Foundation bekannt, dass sie den "DDP Best Design award" an 7 Teams aus 103 Teilnehmern der "DDP Design Fair" vergeben hat.

Während der Pandemie fand die DDP Design Fair, eine Messe, die neue Produkte vorstellt, die von kleinen Produktionsbetrieben und Designern entwickelt wurden, online statt. Seit ihrer Eröffnung gab es mehr als 200.000 Besucher.

Die Messe wird das ganze Jahr über verfügbar sein und die neuesten Designtrends sowie die Herstellung eines Produkts durch synergetische Zusammenarbeit zeigen.

Als einzige koreanische Plattform, die das aktuelle Design-Ökosystem in Korea zeigt, liegt ihre Bedeutung darin, dass sie den Geschichten von Designern und Herstellern zuhört.

Die englische Website wird die Design- und Produktionskapazitäten Koreas und der Teilnehmer fördern.

Sieben Artikel wurden mit dem DDP Best Design Award ausgezeichnet. Vertreter von berühmten Boutiquen und Produktdesign-Profis nahmen an der Bewertung teil, und auch das Ergebnis der Online-Abstimmung wurde berücksichtigt.

Die 7 Gewinner haben nicht nur herausragende Designs, sondern auch Marktfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit erreicht.

Die 7 Gewinner erhalten 5 Millionen KRW für die Massenproduktion und die Möglichkeit, in den DDP-Store zu kommen.

"Die Produkte können sofort in Serie produziert werden", so Herr Park von Rooming. "Es hat bewiesen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen/mittleren Fertigungsbetrieben durch kontinuierliche Zusammenarbeit mit Designern verbessert werden kann", kommentierte Herr Han von Woofer Design.

Die Messe wird im Jahr 2021 stattfinden und eine vielfältigere Zusammenarbeit von Designern und Herstellern in Seoul zeigen. Außerdem wird sie sich mit renommierten internationalen Messen abstimmen, um koreanische Designer und Hersteller international zu promoten und sich als globale Messe zu positionieren, die Korea repräsentiert.

Website: http://ddpdesignfair-ex.or.kr/html/ko/main.php

Instagram: @ddpdesignfair2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393461/image1.jpg

Pressekontakt:

YeEun Kong

070-8796-9605

ddpdesignfair@seouldesign.or.kr

