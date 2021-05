Blackview

Blackview Tab 9 kommt auf den Markt mit 7480 mAh Akku und Doke OS_P 1.0 für 149,99 US-Dollar (50 US-Dollar Rabatt)

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Es gibt eine wachsende Nachfrage nach Tablets für die Arbeit an entfernten Standorten und für die Ausbildung während der Pandemiekrise. Für jemanden, der ein preisgünstiges Tablet sucht, sollte das BlackviewTab 9 eine der besten Entscheidungen sein.

Blackview hat sich in den letzten 8 Jahren weltweit einen guten Ruf für seine robusten Telefone aufgebaut und möchte nun weiter in den Tablet-Markt vordringen. Nach der Markteinführung Blackview Tab 9 wurden in kurzer Zeit mehr als zehntausend Stück verkauft.

Warum ist Blackview Tab 9 so begehrt? Und welche Funktionen bietet es? Schauen wir mal nach.

7480 mAh Akku und 8,8 mm schlankes Gehäuse

Mit einem 7480 mAh-Akku mit hoher Kapazität zielt das Blackview Tab 9 darauf ab, ein lang anhaltendes Erlebnis zu liefern. Laut den experimentellen Daten unterstützt das Blackview Tab 9 problemlos 6 Stunden Video, 38 Stunden Musik und 840 Stunden Standby-Zeit.

Darüber hinaus verfügt das Blackview Tab 9 über ein 8,8 mm schlankes Gehäuse, das stilvolles Aussehen mit Komfort für die Hände verbindet.

10,1-Zoll-Bildschirm und Tastaturaufsatzunterstützung

Das Blackview Tab 9 verfügt außerdem über ein10,1 Zoll großes FHD+-Display. Seine Auflösung von 1920*1200 zeigt klare Details. Dank des schmalen Rahmens, der mehr Platz auf dem Bildschirm bietet, können Sie sich bei diesem Tablet mehr auf das setzen, was Sie gerade sehen. Außerdem können Sie es durch Anschluss der Tastatur in ein PC-ähnliches Erlebnis verwandeln.

Spreadtrum T610 Octa-Core Prozessor und 64 GB ROM

Angetrieben von einem Spreadtrum T610 Octa-Core-Chipsatz, ist das Blackview Tab 9 reaktionsschnell, um alle Aufgaben zu bewältigen, die ihm gestellt werden, sei es die Ausführung von leichten Musik-Apps oder anspruchsvollen Spiele-Apps. Darüber hinaus können Sie mit64 GB ROM und 128 GB erweiterbarem Speicher mehr speichern, ohne sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz machen zu müssen.

Selbstentwickelte Doke OS_P 1.0

Auf diesem Android-Tablet läuft das selbstentwickelte Doke_P 1.0 OS, das dank exquisiter App-Symbole und Gaußscher Unschärfe eine saubere und klare Oberfläche bietet.

Der System-Manager (per OTA zum Update), hat intelligente Kontrolle über die Papierkorbbereinigung, die Akkuleistung, die Spieleverstärkung und wie Apps im Hintergrund laufen.

Doke_P 1.0 OS unterstützt auch benutzerdefinierte Farben und Temperaturen, was Ihnen weitere Möglichkeiten zur Personalisierung Ihres Geräts eröffnet.

Dual-4G-SIM

Dank der 4G-LTE-Konnektivität können Sie Ihre Lieblingsinhalte problemlos durchsuchen. Für Studenten, die zu Hause kein zuverlässiges Wi-Fi-Netzwerk haben, ist das Blackview Tab 9 sehr hilfreich.

"Wenn Sie nicht mehr Geld für ein Android-Tablet oder einige der besten Performer auf dem Markt ausgeben wollen, wäre das Blackview Tab 9 eine ausgezeichnete Wahl", so ein Reviewer von Youtube.

Der Originalpreis des Blackview Tab 9 beträgt 199,99 US-Dollar. Überraschenderweise erzielt es jetzt große Umsätze auf verschiedenen E-Commerce-Plattformen. Weitere Details sind unten aufgeführt:

Hier finden Sie weitere Informationen:

149,99 US-Dollar (50 US-Dollar Rabatt), bis 25. Mai PST im offiziellen Store

149,99 US-Dollar (50 US-Dollar Rabatt), bis zum 25. Mai PST bei AliExpress

162 EUR mit dem Gutscheincode W4N5OUQO, bis Mitternacht am 31. Mai (GMT+2) bei Amazon.De

149,99 EUR mit 3-5 Tage schneller Lieferung, vom 27. Mai bis 1. Juni (GMT+2) bei Cdiscount

158,99 EUR bei eBay

Blackview startet mit OSCAL

OSCAL wird von Blackview im Mai 2021 auf den Markt gebracht, mit der Mission, jungen Menschen smarte Geräte mit sprunghafter Leistung und zukunftsweisendem Design zum besten Preis zu bieten.

Die OSCAL-Produktlinien werden Mainstream-Smartphones, robuste Outdoor-Telefone, Tablets, Kopfhörer und Roboter umfassen. Wir hoffen, dass weitere gute Produkte von OSCAL und Blackview enthüllt werden.

Pressefotos

