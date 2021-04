Superdry

Fußballstar Neymar Jr. setzt nachhaltiges Mode-Statement mit neuer Wäschekollektion aus 100 % Bio-Baumwolle

London (ots)

Die brasilianische Fußball-Legende und Stilikone Neymar Jr. schließt einen globalen Dreijahresvertrag mit Superdry ab. Im Fokus steht nachhaltige Mode. Den Auftakt bildet eine Unter- und Nachtwäsche Kollektion aus 100 % Bio-Baumwolle.

Die Partnerschaft setzt einen Meilenstein in der Geschichte von Superdry und bildet für das Unternehmen einen starken Auftakt ins Jahr 2021. Die Botschaft lautet: nachhaltige Mode für eine globale Zielgruppe. Zusammen mit der Fußball-Legende und Stilikone will Superdry seine nachhaltige Vision für die Zukunft der Mode weiter fördern. Superdry hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 ausschließlich reine Bio-Baumwolle für alle Produkte aus Baumwolle zu verwenden und unterstützt bereits 20.000 Bauern in Indien bei der Umstellung auf biologischen Anbau im Rahmen seiner Grow Future Thinking-Initiative, die für die Marke zur Nominierung für den Drapers Sustainable Fashion Award 2021 geführt hat. Eine Jury aus Branchenexperten zeichnete Superdry dabei in Anerkennung für seine nachhaltigen Leistungen mit dem Positive Change Award aus.

Im Gespräch beim Kampagnenshooting in Paris unterstrich Neymar Jr. den Stellenwert, den die Zusammenarbeit mit Superdry für ihn hat. "Als Superdry mich ansprach und ich dadurch mehr über ihre Nachhaltigkeitsziele erfuhr, fühlte ich mich geehrt, ein Teil dessen zu werden. Superdry steht für Komfort, was mir persönlich, gerade in Bezug auf Nacht- und Unterwäsche, wirklich wichtig ist.", so Neymar Jr.

Für das fortschrittliche Denken im Unternehmen zeigt sich nicht zuletzt CEO und Markengründer Julian Dunkerton verantwortlich, der sagt: "Neymars Leidenschaft für Veränderung hin zum Positiven ergänzt sich hervorragend mit unseren Zielen, nachhaltige Produkte herzustellen, unseren Planeten in diesem Zuge bestmöglich zu schützen und viele Menschen mit allem was wir tun zu unterstützen." Dunkerton, der im Rahmen des Best of Organic Market (BOOM) Award, aufgrund seines Engagements zur nachhaltigen Markenentwicklung, für den Soil Associations Organic Ambassador Preis nominiert wurde, erklärt weiter: "Superdry will und wird wichtige Schritte unternehmen, um den fortschrittlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben. Durch viele spannende Projekte und Initiativen wollen wir bei Superdry bessere Bedingungen für die Zukunft kommender Generationen hinterlassen."

Neymar Jr. erreicht allein auf Instagram ein Publikum von 148 Millionen Followern weltweit. Diese Reichweite, gepaart mit seinem Engagement für Soziales, macht ihn zum perfekten Partner um zukunftsorientiertes Denken zu unterstützen.

Die Unter- und Nachtwäsche Kollektion aus reiner Bio-Baumwolle ist online ab dem 13.04.2021 auf www.superdry.de erhältlich.

Original-Content von: Superdry, übermittelt durch news aktuell