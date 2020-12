Superdry

Welt-Superstar Neymar Jr. schließt sich mit Superdry zusammen, um eine Unterwäschekollektion aus Bio-Baumwolle vorzustellen

Der brasilianische Fußballstar Neymar Jr. schließt sich der Superdry-Familie im Rahmen eines dreijährigen globalen Vertrags an, der sich mit einer 100 % biologischen Unterwäsche- und Nachtwäschekollektion für Nachhaltigkeit einsetzt.

Die Partnerschaft markiert einen Meilenstein in der Geschichte von Superdry. Die Marke wird das Jahr 2021 damit beginnen, die Botschaft des nachhaltigen Stils einem globalen Publikum zu vermitteln. Die Zusammenarbeit mit der Fußballlegende und Stilikone wird Superdrys nachhaltige Vision für die Zukunft der Mode weiter fördern. Superdry hat sich verpflichtet, bis 2030 eine Marke mit 100 % Bio-Baumwolle zu werden und unterstützt bereits 400 Bauern in Indien bei der Umstellung auf biologischen Anbau im Rahmen der Grow Future Thinking-Initiative der Marke.

Über den Beitritt zur Superdry-Familie gab Neymar Jr. an:

"Wenn wir über Kleidung sprechen, egal welcher Art, wollen wir natürlich in erster Linie Komfort. Das ist bei Unterwäsche und Nachtwäsche nicht anders. Aber wenn man zu den beiden ersten Bedingungen noch die Nachhaltigkeit hinzufügt, ist Superdry zweifellos die beste, die ich gefunden habe. Ich bin sehr glücklich über die Entwicklung und das Potenzial dieser Partnerschaft."

Die Vereinbarung mit Neymar ist ein weiterer Schritt in der Wiederbelebung der Marke Superdry unter Gründer Julian Dunkerton, der [gestern] als permanenter CEO des Unternehmens bestätigt wurde.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Neymar Jr. wird Superdry eine Sache unterstützen, die dem Fußballer sehr am Herzen liegt: das Instituto Projeto Neymar Jr. (iNJR) im Viertel Jardim Glória in Praia Grande, wo Neymar Jr. aufgewachsen ist. Derzeit hat der gemeinnützige Verein über 2.000 Kinder registriert. Durch Bildung, Kultur, Sport und Gesundheit werden die Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und ihre Familien erweitert, die in einer sozial prekären Situation leben.

"Neymars Leidenschaft für die Schaffung positiver Veränderungen durch das Instituto Projeto Neymar Jr. stimmt mit unseren Zielen überein, das nachhaltigste Produkt zu produzieren, während wir unseren Planeten schützen und unsere Mitarbeiter bei allem, was wir tun, unterstützen", sagt Julian Dunkerton. "Superdry wird das Richtige tun, um einen progressiven Wandel in unseren globalen Gemeinden voranzutreiben und ein positives ökologisches Vermächtnis für die zukünftige Generation zu hinterlassen - durch eine der vielen spannenden Initiativen, die wir geplant haben."

Darüber hinaus hat Superdry eine jährliche Spende zugesagt, um die iNJR dabei zu unterstützen, das Leben junger Menschen in Brasilien zu verändern, und zwar durch nachhaltigen Stil, der hilft, unseren Planeten und unsere Menschen zu schützen.

"Neymar Jr. hat einen einzigartigen Stil auf und neben dem Spielfeld", sagt Superdry Creative Director Phil Dickinson. "Wir lieben seine Einstellung zum Leben und seine Kreativität passt perfekt zu unserem Markenwert, den Geist des Abenteuers zu verkörpern. Wir machen bereits erstaunliche Unterwäsche und unser Ziel ist es, es noch besser zu machen. Sie bestehen aus superbequemer Bio-Baumwolle und verwenden recycelte Polybündchen, wodurch sie zu 100 % nachhaltig und verantwortungsvoll hergestellt werden. Zusätzlich zur Unterwäsche erweitern wir in Zusammenarbeit mit Neymar unsere Kollektion, um stilvolle Biobaumwoll-Essentials in einer Nachtwäschekollektion anzubieten. All das bedeutet, dass Sie stilvoll aussehen und gleichzeitig etwas Gutes tun können, auch wenn Sie faulenzen."

Neymar Jr. spielt derzeit Fußball für Paris Saint-Germain und die brasilianische Nationalmannschaft. Er hat die Champions League und die Copa Libertadores gewonnen, sowie nationale Trophäen in Frankreich, Spanien und Brasilien. Im Jahr 2016 holte er mit der brasilianischen Nationalmannschaft eine olympische Goldmedaille und hat sich als einer der besten Torschützen aller Zeiten für den CBF erwiesen. Neymar Jr. hat ein riesiges globales Social-Media-Publikum mit über 143 Millionen allein auf Instagram. Diese Reichweite, kombiniert mit einer Leidenschaft für soziale Zwecke, macht ihn zum perfekten Partner für Superdry und Grow Future Thinking.

Superdry ist eine zeitgemäße Marke, die sich darauf konzentriert, in vier Kollektionen Produkte mit hohem Stil und erstklassiger Qualität anzubieten. Inspiriert von den Kulturen Amerikas, Japans und Großbritanniens bietet Superdry einen wunderschönen, entspannten Stil mit ansprechenden Inhalten. Herstellungsmethoden, Liebe zum Detail, hochwertige Materialien und handgezeichnete Kunst sind die charakteristischen Details der Kollektionen. Superdry hat eine bedeutende globale Präsenz in 65 Ländern. Superdry.com unser digitales Erlebnis verkauft sicher und zuverlässig in über 100 Ländern weltweit.

Unsere Markenmission ist es, stilbesessene Verbraucher zu inspirieren und zu begeistern und dabei ein positives ökologisches Vermächtnis zu hinterlassen

www.superdry.com

